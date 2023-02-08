〈財報〉貨櫃運量、運費下滑恐影響獲利 馬士基今年前景黯淡

全球貿易風向球馬士基（Maersk）周三（8 日）表示，儘管去年獲利創紀錄，但因貨櫃運輸量和運費下滑，預估今年利潤將暴跌 4 倍。該公司還預估，疲軟的經濟成長將導致今年全球貨櫃運輸量下降 2.5%。

馬士基表示，去年第四季淨利為 49.5 億美元，不如一年前的 60.9 億美元和市場預期的 49.8 億美元；營收年減 3.7% 至 178.2 億美元，不如預期的 193 億美元。

展望未來，馬士基預估今年全年稅息折舊攤銷前基本獲利（EBITDA）為 80 億至 110 億美元，不如市場預期的 134.5 億美元；稅前息前獲利（EBIT）為 20 億至 50 億美元，也不如市場預期的 65.8 億美元，雖然遠低於去年 310 億美元的史上新高，但較 2017 年至 2020 年的 42 億美元來得好。

航運市場在經歷兩年異常高的運費後已恢復正常，當時供應混亂、船隻短缺，讓馬士基及其同行收取更高的服務費用並獲得創紀錄的利潤。

今年年初就任馬士基執行長一職的 Vincent Clerc 接受外媒採訪時表示，在經歷一段「絕對異常」的需求之後，全球正面臨「一次重大的庫存調整」，隨疫情後的全球狀況穩步回歸正常，需求開始放緩。

馬士基表示，「商品的過度消費」現在正導致需求「大幅調整」，同時指出其主要市場中國正在苦苦掙扎，另外許多興新市場變得「脆弱」，因為這些國家帶著高債務水準進入成長放緩階段。

該公司還表示，去年經濟活動放緩、供應鏈瓶頸緩解，企業庫存開始累積拖累貿易活動。去年第四季，其遠洋業務的貨櫃運數量交前年同期下滑 14%，大多數遠洋航線都處下降現象。

丹斯克銀行（ Danske Bank A/S）信貸分析師 Brian Borsting 在報告中表示，馬士基的財測反映到今年底貨櫃運輸價格大幅下降，而且貨櫃市場前景的能見度也非常低。另外該公司執行長甫上任，對今年的展望可能略顯保守。