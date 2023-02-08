印度央行升息25基點符合預期 稱將保持緊縮傾向

印度央行周三 (8 日) 宣布升息 25 個基點，連續第二次放緩升息步伐，符合市場預期，但令市場意外的是，央行指出，將在核心通膨率居高不下的情況下保持緊縮傾向。

由中央銀行的 3 名成員和 3 名外部成員組成的貨幣政策委員會 (MPC) ，以 4-2 的投票結果，將關鍵貸款利率或回購利率上調至 6.50%。

過去幾周，全球多家中央銀行發出暫停或停止緊縮政策的信號，因為消費者通膨已經結束，經濟增長出現放緩跡象。不過，印度央行最新說法，仍著重於繼續打擊通膨。

印度央行總裁 Shaktikanta Das 表示，核心通膨與潛在通膨的黏性令人擔憂，仍需要看到通膨明顯放緩，因而央行必須堅定不移地致力於降低通膨。

Das 補充說，雖然早些時候升息的影響仍在整個經濟中發揮作用，但有必要採取進一步校準的貨幣政策行動。

他表示，經通膨調整後的實際利率，仍低於疫情前水準，流動性仍然過剩。

印度股市在升息後保持上漲，阿達尼集團股價連續第二天收復失地。Nifty 50 指數盤中上漲 0.68% 至 17840 點，S&P BSE Sensex 指數上漲 0.6% 至 60637 點。

此前，印度央行公布，12 月 CPI 年增 5.7%，較 11 月的 5.9% 放緩。相比之下，印度央行的通膨目標區間為 2% 至 6%。