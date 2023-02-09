24年來首見！土耳其證交因強震衝擊關閉5日

土耳其遭逢百年強震後，伊斯坦堡證交所週三 (8 日) 宣布暫停股市、期貨及選擇權的交易，為自 1999 年以來首次關閉。

土耳其於週一凌晨 4 時 17 分 (台灣時間上午 9 時 17 分) 時接連發生 2 次 7.8 級強震，不到 24 小時已造成破萬傷亡，受災地區宣步進入為期三個月的緊急狀態。

自毀滅性的強震過後，土耳其股市連續大跌，Borsa 伊斯坦堡 100 指數 (BIST100) 週三早盤崩跌 7% 後，引發兩次觸發熔斷機制，隨後伊斯坦堡證交所宣布暫停土耳其股票、期貨及選擇權的交易，並計劃於 2 月 15 日恢復，這是該交易所 24 年來首次停止交易。

該證交所週三還取消交易暫停前執行的交易，理由是交易量過低。

土耳其主指在強震後 3 天已大跌 15%，市值蒸發數十億美元，創下 2008 年全球金融危機以來最差的單週表現。

天災之外，土耳其正艱難地應對經濟危機，該國和其他國家一樣遭遇高通膨影響，而土耳其總統艾爾段堅持落實非正統經濟政策加劇了危機，艾爾段在土耳其面對高通膨的挑戰時卻選擇維持低利率政策，有別於其他國家的緊縮策略。

土耳其統計局表示，土耳其消費者物價指數 (CPI) 年增率於去年 10 月攀升至 24 年高點 85.5% 後，連續 2 個月降溫，自 11 月份的 84.4% 急速放緩至 64.3%，但今年 1 月份通膨率仍高達 57.7%。

根據世界銀行報告，預計土耳其經濟今年將增長 2.7%，低於 2022 年的 4.7%。