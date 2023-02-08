〈陸港盤後〉鮑爾說需要進一步升息 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周三（8 日）收盤同步走低，滬指跌 0.49%，利空是美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，儘管通膨開始減緩，但若就業市場依舊強勁，央行可能需要進一步升息，美國總統拜登則說，若中國威脅美國主權，將採取行動保護國家。

滬指周三收盤跌 0.49% 報 3,232.11 點，深成指跌 0.62% 報 11853.46 點，創業板指跌 0.48% 報 2,525.88 點；兩市成交額合計人民幣 8,047 億元，「北向資金」淨賣出 13.89 億元。

媒體、半導體、軍工等類股走低，券商、釀酒、食品飲料、銀行、房地產、煤炭、鋼鐵、建材、有色等族群均走低；特高壓、儲能、鋰電池、充電樁、創新藥等類股齊揚。

香港恒生指數周三收盤跌 0.07%，恒生科技指數大跌 1.88%。

鮑爾周二在華府經濟俱樂部表示，通膨已經開始減緩，而且始於占據美國經濟四分之一的商品領域，但這還有長路要走，且仍處於非常早期的階段。

鮑爾指出，通膨可能要到明年才會達到令 Fed 感到舒適的水準。他預估今年是通膨大幅下降的一年，並通膨率要到明年才會降到 2% 的水準。

他並說，「我們認為必須進一步升息，勞動力市場超乎尋常強勁」；如果就業形勢仍然很熱，「我們很可能不得不採取更多行動」。

投資人也關注拜登發表的國情咨文。他說：「不要搞錯。正如我們上周明確表明的，如果中國威脅到我們的主權，我們將採取行動，以保護國家。我們做到了。」

拜登並說：「我上任前，有中國越來越強大、美國衰落的說法。不再是如此，我向中國國家主席習近平表明，我們尋求競爭，不是衝突，我可以理直氣壯的說，我們要投資讓美國更強大、投資美國的創新、決定未來的產業，而中國政府意圖稱霸。」