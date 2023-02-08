拜登國情咨文：籲兩黨團結、尋求與中國合作非衝突、聯邦基建原料須「美國製」

美國總統拜登 (Joe Biden) 美國當地周二 (7 日) 晚間赴國會山莊發表任內第二次國情咨文 (State of the Union)，除了呼籲兩黨團結合作，還談到新冠疫情、美中關係、基建項目原料、通膨、企業稅以及邊境安全等議題，並發布一項新規定，要求未來與聯邦政府相關的所有基建項目原料都必須在本土生產。

呼籲兩黨合作、談舉債上限

這是拜登自共和黨掌控眾議院後首次發表國情咨文，他在演說中強調國會仍能克服嚴重分歧。

拜登說：「我們常聽別人說，民主黨和共和黨不能合作，但過去兩年，我們證明了這些人是錯的。我的共和黨朋友們，若我們能在上屆國會攜手努力，沒理由不能在本屆國會一同就重要事務達成共識。」

拜登並向身後的眾議院多數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 釋出善意，表示期待與他合作。

不過，拜登也在演說中直接呼籲共和黨人無條件取消債務上限。「在過往的四年任期內，沒有一任總統增加的債務比我的前朝還要更多，光是上一屆政府增加的債務，就占了過去 200 年來的將近 25%。國會如何處理這筆債務？他們做了正確的事，三度無條件調高債務上限，今晚我要求國會效仿。」

眾院共和黨人拒絕在未達成支出削減協議的情況下提高債務上限，白宮則認為兩件事應該分開討論。

美國國會在舉債上限議題上仍僵持不下 (圖：AFP)

通膨朝正確方向發展

拜登坦承，美國人民仍感受得到通膨帶來的刺痛，但數據正在朝正確的方向發展。

他說：「我們現在比地球上任何國家都處於有利地位，我們還有更多工作要做，但國內通膨正在下滑，國內汽油價格從最高點下跌了 1.5 美元，雖然速度不夠快，但食品通膨也在降溫。」

目前美國通膨率仍處在 40 多年來高點，但關鍵的總體消費者物價指數 (CPI) 上月出現兩年多來首次下滑，12 月整體 CPI 月減 0.1%，是 2020 年 4 月以來最大月減幅，年增率為 6.5%，為 2021 年 10 月以來最小增幅。

基建原料須為「美國製造」

拜登在任期間通過高達 1 兆美元的兩黨基礎建設法案，範圍擴及交通、頻寬到公用事業。

拜登於演說中表示，為了保持全球最大經濟體的地位，還需要擁有全球最好的基礎建設。他宣布一項新規定，要求未來所有使用聯邦資金、用於聯邦基礎建設項目的建材，都必須在美國本土製造，包含木材、玻璃、石膏板和光纜。

美中關係

談到美中問題，拜登表示，美國將在能力所及範圍內與中國合作，而非衝突，以促進美國利益並造福世界，但也強調，若面臨來自中方的威脅，也會採取行動保護美國主權。

近期爆出氣球事件使美中緊張關係升溫，但拜登幾乎沒有在本次演說中談到這起事件，也沒有詳述中國，僅稱美國在半導體生產方面失去優勢，未來不能再讓這種事情發生。

美中近來爆出間諜氣球事件，引發兩國緊張關係升溫疑慮 (圖：AFP)

調高企業庫藏股稅率、億萬富翁最低所得稅

拜登一如預期在演說中呼籲，把企業庫藏股稅率調高三倍。拜登解釋，此舉目的在於鼓勵企業將資金用於投資，他還敦促國會通過對億萬富翁課徵最低所得稅的提案，以確保富裕人口所支付的稅率再低於教師或消防員。

其他議題

拜登在演說中敦促國會通過對移民法改革計畫，並呼籲國會通過對軍官和設備的撥款項目，以維護邊境安全。

疫情方面，拜登讚揚了美國對抗新冠疫情方面所取得的進展，雖然病毒尚未消失，但人們的生活已不再受到疫情控制。然而，他認為病毒仍有變種可能，恐再次對大眾健康構成威脅，因此也呼籲國會撥款資助下一代疫苗和治療藥物。

其他方面，拜登也呼籲加強反壟斷執法、阻止大型科技公司搜集兒童個人數據、為低收入退伍軍人提供更多租屋補貼、呼籲通過「垃圾費保護法」(Junk Fees Prevention Act)、推動警務改革，以及延長歐巴馬健保補助等。