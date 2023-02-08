〈房產〉新北三重捷運站點周邊房價漲幅 以先嗇宮站、三重站領先

新北三重區與台北市隔水相望，區內有 9 座橋樑和 6 個捷運站點可通往大台北各地，在目前三重已經通車的 6 個捷運站點中，房仲業者依實價登錄發現，近兩年三重各捷運站點周遭住宅大樓、華廈的房價漲幅明顯，且以捷運先嗇宮站、三重站周遭房價漲勢最為顯著，兩年時間就分別有 18.3%、17.2% 漲幅。

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東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，目前三重大約有 8 成交易都是自住買盤，區域房市很有支撐力，房價走勢穩健。目前三重各捷運站點中平均房價漲勢高居前兩名的捷運三重站、先嗇宮站均位於二重疏洪道重劃區附近，該重劃區是新北閃耀五星開發案中的一環，也是三重未來發展的重中之重，目前此區已有預售案的開價站上 7 字頭。

東森房屋三重捷運重劃加盟店店東黃水龍指出，二重疏洪道重劃區腹地遼闊，相當具有開發潛力，該重劃區可以分為左岸與右岸兩個區塊，右岸鄰近捷運三重站，可共享三重舊市區的基礎機能，生活採買、交通出行都十分方便，目前右岸新建大樓的開價普遍落在 6 字頭以上。

而三重中古大樓的開價也基本都在 5 字頭以上，預估未來隨著連鎖購物中心 City Link 的進駐，二重疏洪道重劃區右岸房價仍有穩步走揚的空間，目前右岸以鄰近捷運三重站、總價 2000 萬上下的兩房（含平面車位）、屋齡三年內的電梯大樓最為熱銷，買方大部分都是三重在地的首購族。

黃水龍表示，至於二重疏洪道重劃區左岸，左岸鄰近捷運先嗇宮站，此區塊推案以新成屋及預售屋居多，該區塊同時也鄰近新北產業園區。