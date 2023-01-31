〈房產〉2022全台房產移轉31.8萬創3年低 買賣衰退、繼承贈與量增

官方全台移轉數據完整出爐，2022 全年建物買賣移轉 31.8 萬棟，跌破 32 萬棟，且創近 3 年以來新低；相較於買賣交易出現明顯衰退，建物繼承及贈與登記卻較前一年度成長。值得留意的是，2022 年房市出現先盛後衰，下半年移轉比起上半年減少了 14%，近半年的市況比全年呈現的數字還要清淡。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，2022 年房價已經見高，不過交易量已經跟不上，一手市場的預售揭露數量衰退，整體的買賣移轉棟數也減少，反映房價高檔市場追價動能不足，加上資金行情退場、房貸連續升息與政策打擊炒房等因素下，房市已經進入盤整期。

統計顯示，2022 年全年建物買賣移轉棟數為 31.8 萬棟，年減 9%，移轉棟數創下近 3 年來新低，全年建物繼承移轉登記則達 7 萬棟，首見突破 7 萬棟並創下歷史新高，繼承移轉登記增加主要與人口老化有關，2022 年全年贈與移轉則達到 5 萬棟，贈與數量則寫下 7 年新高，雖然市場買賣衰退，但贈與和繼承反而雙雙增加，顯示「送的比買的」還熱絡。

曾敬德表示，2022 年是近 6 年首度移轉棟數呈現衰退走勢，房價創下歷史新高同時，但交易量卻已經減弱，加上整體環境對於房市支撐力道減退，台股資金行情消退、利率升到接近 2%，近期經濟表現疲弱、通膨預期降溫、政策打擊炒房等因素匯聚之下，民眾對於未來房價看法已漸趨保守。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，2022 年在全球央行連續升息，經濟表現不佳，國內又有打房政策等因素，表現不盡理想，同時也成為 2016 年房地合一上路以來的首次下滑，在前景不明下，2023 表現恐更糟。

綜觀各都會表現，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，台中雖有交屋潮，但難掩頹勢，而台南與高雄年移轉總量除因為量體不多，減少幅度明顯外，短期內價格飆升速度太快，亦是買氣急凍的重要因素，反觀北部因為退燒早，在資金退潮下，反而成為最持盈保泰的一群，至於在科技業業績大噴發下受惠的新竹縣市，2022 年科技業多數仍處於庫存狀態，業績表現不佳，加上區域房價已高，自然不容易有表現。隨著平均地權條例即將上路，建商應會更為保守，未來市場恐僅有自用與成屋成為交易主力，市場動能長期堪憂。