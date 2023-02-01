〈房產〉國泰房地產指數：去年Q4以桃園房產銷售價量衰退最明顯

國泰房地產指數今 (1) 日發布最新調查資料顯示，2022 年第四季國泰全國房地產指數，相較上一季為價穩量縮，相較去年同季為價漲量縮。其中，以地區別而言，桃園在 2022 年第四季桃園推案金額季減少逾 50%，可能成交價下跌 13%、成交量減少 60% 最多，在六都最受矚目。

國泰房地產指數指出，全球經濟下行風險上升，台灣出口連續 4 個月負成長，央行大幅下修 2022 年全年經濟成長率為 2.91%，並於 12 月中旬再度調升利率半碼，以抑制通膨預期心理。

景氣趨緩、股市震盪，近期房市交易明顯減緩，加上平均地權條例修法三讀通過，將進一步有效抑制投資炒作行為、健全房市交易秩序。預期未來房市供給量將逐步收縮。

國泰房地產指數進一步觀察各地區表現，相較去年同季，各地區成交價大幅上漲；成交量除台南增加，其餘地區均減少。從四季移動趨勢觀察，與 2013 年、2014 年波段高點相比，各地區本波成交價均創新高；但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區超過前次波段高點，惟台中、高雄近期有和緩趨勢。綜合去年第四季房市，相較上一年同季，遞延推案在選後釋出，推案金額小幅增加，成交價大漲，成交量及銷售率均下滑，房市表現待觀察。

國泰房地產指數指出，全台房市面臨通膨、土建融資金緊縮、金融市場震盪及平均地權條例修法三讀通過等不利因素，買賣雙方價格認知差距擴大。另從全年回顧來看，由於經濟展望持續下修，利率升息效應、平均地權條例修法上路、總統大選前哨戰干擾等利空因素籠罩，預期未來房市供給量將逐步收縮。

價量指數狀況來看，國泰房地產指數指出，就可能成交價在去年第四季全台可能成交價相較上一季維持穩定，桃園、新竹、高雄下跌，其餘地區可能成交價呈現穩定或上漲，其中桃園下跌 13% 跌幅較多。

去年第四季台開價除桃園下跌外，相較上一季中幅上漲，其餘地區開價呈現穩定或上漲，其中台北開價上漲 15% 漲幅較多。同時，去年第四季全台推案金額，除桃園、新竹推案金額減少外，金額相較上一季維持穩定，除桃園、新竹推案金額減少外，其餘地區推案金額呈現穩定或增加，其中桃園推案金額減少逾 50% 減幅較大。

同時，2022 年第四季各地區成交量相較上一季大幅減少，新北、新竹、台南成交量維持穩定，其餘地區均減少，其中並以桃園成交量減少 60% 最多。

國泰房地產指數爲國泰建設 (2501-TW) 與國立政治大學地政系退休教授張金鶚博士及其研究團隊合作研究並編製房地產指數季報。