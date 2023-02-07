〈房產〉外國人來台買房六年增2成 資金向南擴散到桃園、台中

內政部公布外國人來台購置不動產數據，去 (2022) 年全台取得建物所有權共 1191 棟，年減 8.2%，創下 5 年來新低，但跟房地合一 1.0 上路當年相比，還大幅增加 20.9%，外國人取得建物面積更增加 74.4%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，依內政部過往統計，在台購置不動產之外國人居多為台商以境外公司持有，外國人取得我國不動產量體通常隨著我國市場景氣高低而增減，去年市場趨冷，但通膨壓力下，長期來看不動產價格還有空間，因此不動產所有權取得數量仍然優於 2016 年市場低點。

儘管去年外國人取得不動產數量創 5 年新低，但未出現大幅緊縮的情況，與 2016 年市場低點相比，六都除了台北市明顯減少外，其他五都表現各有千秋，並以桃園以南表現為佳，其中，桃園市建物棟數 6 年增加 98.7%、面積增加 10 倍，除了桃園市話題多、案量多，2016 年的比較基期低也是大幅量增的因素，此外，桃園市外國人土地取得筆數比 2016 年房市低點高出 1 倍，土地取得面積大幅增加 51%。

住商不動產桃竹苗區執行經理陸毅棋指出，桃園市坐擁建設議題，具有國際機場、機場捷運等交通利多，航空城吸引投資人及開發商目光，物流業近幾年陸續進駐，故進場布局者，許多為台商之海外公司，以投資或設廠名義登記，隨著疫情管制逐漸鬆綁，相關商機可期，且桃園市價格低於雙北，因此有大面積建物或土地的需求，桃園是相對理想的選擇。

郎美囡表示，近幾年稅制等政策打房，以及疫情導致交易流程難以流暢，外國人取得不動產數量未能創新高，且從央行選擇性信用管制及平均地權條例修正案可觀察出政府打炒房重點在住宅市場，商用不動產相對具有優勢，而近年租金水平逐年上揚，且台灣經濟發展穩健，若無巨型黑天鵝竄入，成交量尚不至落入谷底。