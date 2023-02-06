國產署標售「冠德羅斯福」都更分回宅18戶 2/24開標

財政部國產署公告今 (2023) 年首批都更分回宅標售案，包括位於台北市中正區的「冠德羅斯福」18 戶、以及萬華區的「全坤威峰」1 戶，累計共 19 戶預計將在 2 月 24 日開標。

其中「冠德羅斯福」屬於億元級的豪宅，分別坐落在 14 樓到 21 樓共 20 戶，坐落於台北市中正區，鄰近台電大樓與公館捷運站、公館、師大商圈，附近也有師大、台大與台科大等學校，生活機能良好為其一大優勢。

不過受到升息循環與政策打炒房等氛圍影響，連帶拖累豪宅買氣降溫，以去 (2022) 年 11 月標售為例，列標 20 戶卻只收到 2 封標單投標，且兩張標單一致瞄準 15 樓的同一戶，等於 20 戶只標脫 1 戶，標脫率僅 5%，買氣明顯冷清。

國產署去年 12 月再度公告招標，最後標出 1 戶，目前「冠德羅斯福」還剩 18 戶，預計將在 2 月底開標。

儘管豪宅買氣吹冷風，但根據國產署公告資料，本次列標的 18 戶底價仍落在 1.2 億元到 1.4 億元區間，每坪單價約 120 萬元到 130 萬元不等，在升息循環、政策打炒房氛圍下，剩下 18 戶 2 月底能否順利標脫仍有觀察。

另外，位於萬華區的「全坤威峰」本次列標的是位於 1 樓的店面，該物件已多次流標，此次列標底價雖比前次列標的 4504 萬元下調 2%，底價訂為 4472 萬元，但在房市交易降溫大環境下，預期順利標脫機率不大。