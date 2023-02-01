〈房產〉南二都1月房產交易爆冷 高雄買賣移轉跌破2000棟年減48%

台灣南二都的台南、高雄 1 月買賣移轉棟數出爐，南二都新春不報喜，都呈年月雙減。2023 年 1 月高雄買賣移轉棟數為 1971 棟，月減 28.6%，年減 48.7%，創下高雄近 59 個月新低，並成為首度低於 2000 棟的 1 月。

台南 2023 年 1 月買賣移轉棟數為 1279 棟，月減 26.9%，年減 42.8％，創下近 47 個月新低，也是 2016 房地合一 1.0 上路後，近 7 年最冷的 1 月。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，1 月適逢元旦連假及長達十天的春節假期，受工作天減少，相對影響移轉量縮減，不過比起去年 2 月同樣適逢春節，高雄仍保有破 2000 棟的移轉量，可見受央行四度升息、及平均地權條例修法過關干擾，逐漸冷卻的南二都房市，仍不敵冷氣團持續侵襲，不過部分具公建利多的商圈，剛性買氣仍有撐，邁入新的一年，受經濟景氣、房市政策等變因干擾，南部房市未來走向仍待觀察。

房仲業者觀察 2023 年 1 月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，三民區以 387 棟蟬聯寶座，月增 14.8%、年減 43.7%，仁武區爆黑馬以 213 棟居次，月增 10.4%，年增 31.5%，為本月前三名中唯一年月雙增的區域，苓雅區以 198 棟位居第三，月減 36.9%、年減 40.7%。

至於台南市，2023 年 1 月買賣移轉棟數前三大行政區，由安平區以 247 棟居冠，月增 29.3%、年增 59.4%，為前三名中唯一年月雙增的區域，其次為永康區，以 165 棟居次，月減 48.4%，年減 53.5%，安南區以 141 棟位居第三，月減 30.5%，年減 25.8%。

台灣房屋九份子加盟店店東林志豪表示，農曆年前夕是傳統旺季，不過 1 月受平均地權條例拍板定案，讓市場冷上加冷，尤其預售市場影響最甚，台南地區近期不少預售接待中心幾乎門可羅雀；雖然打炒房政策對自住客群影響不大，目前市場處於利空盤整，反而有利於與賣方議價，對自住客群來說，是有利進場的好時機，而近期也開始有資深投資買盤從預售轉至成屋市場，抱持長期持有概念，針對就業客群，鎖定透天、大樓等收租物件，成為市場另一波暖流。

2023 年 1 月高雄仁武區受大樓新案「可麗都」交屋助攻，表現異軍突起，台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉宜昀表示，以高雄地區來說，近期買方雖減少，但買氣仍在，門市從大年初三開始仍天天帶看，特別的是，目前有賞屋意願的購屋族，多為自住剛性需求的鐵買方，只要條件合適的物件仍受購屋族青睞，而且相比去年上半年，部分屋主價格出現鬆動，因此只要買方願意積極出價，就有機會成交入手。