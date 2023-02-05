鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估上修至3.74元，預估目標價為69.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南亞(1303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.61元上修至3.74元，其中最高估值5.81元，最低估值2.53元，預估目標價為69.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 5.81 5.58
最低值 2.53 3.82
平均值 3.94 5.02
中位數 3.74 5.49

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 428,301,875 436,867,912
最低值 325,906,000 338,313,000
平均值 366,178,822.6 384,327,919.17
中位數 364,396,352.9 378,622,500

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 10.25 3.24 2.91 6.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		 411,670,391 273,353,806 286,303,059 333,061,560

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1303/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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