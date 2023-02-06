鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)目標價調升至700元，幅度約6.87%

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對富邦媒(8454-TW)提出目標價估值：中位數由655元上修至700元，調升幅度6.87%。其中最高估值905元，最低估值430元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予富邦媒(8454-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀1位。
富邦媒(8454-TW)今(6日)收盤價為755元。近5日股價下跌2.63%，相關百貨貿易類指數近5日下跌0.05%，台灣加權指數上漲4.48%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。