【產業概觀】醫材上市櫃達87家！4大領域中重要廠商看這裡

年前我們詳細的介紹一系列醫材的概況 (延伸閱讀：台灣醫材產業出口 10 品項分析；隱形眼鏡出口佔比逾 2 成！眼球概念股一次看)

本篇就來整理重要廠商動向，截至 2022 年 4 月底，台灣有關醫材生產、製造上市櫃與興櫃相關公司合計達 87 家，包含上市 14 家、上櫃 42 家，興櫃 31 家。

就類別來看分為診斷監測、手術治療、輔助彌補、體外診斷等領域。

一、重要廠商動態

1. 診斷監測

(3481-TW)群創子公司 (6861-TW) 睿生光電深耕 X 光平板感測器元件與模組研發，用途為醫療用數位 X 光攝影系統中的關鍵零組件，產品分佈 X 光平板感測器占 64.47%、X 光平版感測器模組值占 32.49%。

2. 手術治療

在手術器械與微創產品以 (6499-TW) 益安生醫最受關注，原因在其與國際醫材大廠泰茂爾合作開發大口徑心導管止血裝置，並且已經取得美國 FDA 上市前查核準備工作，後續僅需美國 FDA 完成來台查廠後即可上市。

其餘如受疫情影響，(4938-TW) 和碩也承接工研院生醫所呼吸器的平台技術，主要是參考美國醫材大廠 Medtronic 公司無償釋出的機型基礎設計資料，用以提供 COVID-19 患者中重症呼吸障礙之治療方案。(2331-TW) 精英也針對呼吸器展開跨國合作。

專注於呼吸中止症治療產品開發之萊鎂醫公司其研發製造的「iNAP 負壓睡眠呼吸治療裝置」，用以治療睡眠呼吸中止症；並已順利通過衛福部醫材許可。目前 iNAP 擁有多國專利，並取得衛福部食藥署、美國 FDA 510(k) 及歐盟 CE 等多國上市許可。

此外，近年來臺廠積極跨入血液透析與淨化次產業，除了 (4116-TW) 明基醫積極開發人工腎臟透析器與洗腎機之外，(6847-TW)普瑞博發展應用於全血 / 成分血處理之「抗凝血型白血球減除 (減白) 過濾器」已取得美國 FDA 第二等級醫材上市許可。

(6847-TW)普瑞博攜手 (1301-TW) 台塑集團「減白過濾血袋擴建規劃」將由普瑞博提供減白過濾的關鍵技術，由 (1303-TW) 南亞設廠生產，雙方合作共同銷售臺灣血袋市場；預計 2023 年底完工生產。

台塑入股普瑞博公司 (持股 10.2％) 成立醫材中心，運用雙離子高分子抗沾黏的核心技術，結合台塑塑料(PVC、PP、EVA)，共同開發抗沾黏複合膠粒，將應用於洗腎管、白血球減除過濾器、抗沾黏導尿管、注射針筒、保濕面膜等醫療、民生及工業領域。

3. 輔助彌補

此領域不得不提蟬聯臺灣第一大出口品項「隱形眼鏡」，即使 2020 年受疫情影響出口，但 2021 年隱形眼鏡相關廠商仍積極布局。

如金可 2021 年第 3 季在中國新增四條產線，並規劃再購地擴廠。而登錄興櫃的軟式隱形眼鏡研發製造商 (4771-TW) 望隼科技，預計 2022 年將再擴產，月產能預估超過 3,000 萬片。

(延伸閱讀：台灣醫材產業出口 10 品項分析；隱形眼鏡出口佔比逾 2 成！眼球概念股一次看)

2020 年骨科廠商營收同樣也受疫情影響，但高齡化仍帶來骨科相關產業的未來成長商機。

包含 2021 年從事脊椎植入物相關醫療器材之研發的 (6767-TW) 台微醫，以及從事複合性骨科再生修復醫療器材研發的 (6733-TW) 博晟生醫，還有以豬組織為主之彌補物研發製造商 (6748-TW) 亞果生醫等。

4. 體外診斷

COVID-19 帶動檢測產品需求，居家快篩產品因而快速發展，包含 (1760-TW) 寶齡富錦、(6589-TW)台康生技、安肽生醫、(4736-TW)泰博等廠商，雖檢測有其市場，但在疫情趨緩下，未來市場資金可能對於檢測族群會較保守。

參考資料來源：經濟部 2022 生技白皮書

提完重要廠商動態後，其餘廠商也透過多元化行銷、專注產品開發、掛牌募資、併購擴大布局等方式來拓展市場，下回一起來看有哪些廠商及台灣醫材申請美國 FDA 通過現況。

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