美國大型科技公司砍IT預算 雲端運算業吹冷風 晶片、設備廠也著涼

科技業現在面臨一大問題：雲端運算放緩。

過去一周，美國三大雲端運算公司——微軟 Azure、亞馬遜 AWS 和 Alphabet 的 Google Cloud 均公布營收成長率大幅下降，這不僅是這三家的問題，也是相關晶片和設備製造商的難關。

針對 12 月季度，微軟 (MSFT-US)Azure 自上一季的 35% 下降至 31%；亞馬遜 (AMZN-US) AWS 成長率自 28% 放緩至 20%；Alphabet (GOOGL-US) 的 Google Cloud 成長率自 38% 下降至 32%。

近期業務趨勢評論也不怎麼好。在與投資者的電話會議上，微軟表示，至 12 月底的業務減弱；亞馬遜周四表示，AWS 1 月成長率下降至 15% 上下。

理論上，在經濟放緩的情況下，雲端支出應該更具彈性，因為企業自本地技術系統移轉到雲端，會提供更高的靈活性、可靠性和效率，但當前經濟的不確定性似乎迫使企業削減科技預算，就連雲端領域的成長計畫也遭縮減。

在評估近期企業財報後，MoffettNathanson 分析師 Sterling Auty 周五報告指出，雲端運算成長正在放緩，且恐會持續放緩到 3 月季度結束。

撙節預算的不僅有雲端運算業務的顧客。臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 周三宣布，今年資本支出預算將自先前估計的 340-370 億美元區間，縮減至 300-330 億美元區間，因為前景下滑，必須更有效率地掌握數據中心的建設工作。

產業研究機構 TrendForce 以經濟阻力為由，本周將美國四大科技公司 (微軟、谷歌、亞馬遜 AWS 和 Meta) 2023 年伺服器採購量預期增長率，自 6.9% 下調至 4.4%。

雲端運算和數據中心需求放緩，不利伺服器晶片、記憶晶片廠，包括英特爾 (INTC-US)、超微半導體 (AMD-US)、美光科技 (MU-US) 和 Nvidia (NVDA-US)。