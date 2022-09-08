削減成本 Netflix傳計劃縮減雲端運算成本、聘資淺人員

為因應用戶流失、營收成長放緩等問題，影音串流平台 Netflix(NFLX-US) 正在評估各項業務，計劃透過削減雲端運算成本、聘僱更多資淺人員等措施，壓低成本。

知情人士表示，Netflix 正在採取一系列措施，包含縮減房地產規模、限制企業投資、控制雲端運算成本和聘僱更多資淺人員，以減少支出。

在房地產領域，Netflix 將關閉美國猶他州鹽湖城的辦公室，並已告知當地員工改為遠距工作。同時，Netflix 也將關閉位在加州洛斯加托斯和洛杉磯的辦公空間。

此外，Netflix 也正試圖與長期合作的雲端運算夥伴亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端服務 AWS 討論，以更好地控制不斷上漲的雲端運算成本。

知情人士也表示，Netflix 通常偏向招聘經驗豐富的員工，尤其是工程方面的職位。但如今該公司轉為招聘更多的初級員工，對象從實習生到大學畢業生都有。知情人士認為，此一變化意味著該公司將可以降低某些職位的薪資支出，並確保專職技能員工可以專注於複雜的任務。

除此之外，Netflix 的成本節約措施也延伸到軟體和技術費用領域。有消息指出，Netflix 在今年削減了內部開發用於製作原創內容的軟體的部分投資。

該公司財務長 Spencer Neumann 在 4 月公布財報的電話會議上曾表示，Netflix 正試圖「謹慎」縮編，以反映其業務的現實面。