ASIC是王牌！雲端運算市場前景疲軟 小摩仍看漲這兩檔晶片股

摩根大通認為，即使雲端運算市場前景疲軟，這兩大晶片股也能表現良好。

半導體分析師 Harlan Sur 周三 (21 日) 表示，疲軟的經濟環境恐影響明年雲端運算供應商的技術支出。Sur 指出，其公司硬體團隊近來已對 2023 年雲端資料中心資本支出的成長預期自 14% 下調至 10%，以反映全球宏觀經濟放緩的情形。

「但我們持續相信，考慮到戰略支出計畫的影響力，聚焦雲端基礎建設 (尤其是雲端網路 / ASIC) 的供應商如 Marvell Technology (MRVL-US) 和博通 (AVGO-US) 應可保持彈性。」ASIC 是特殊應用積體電路，為客製化晶片。

Hur 表示，雖然整體雲端市場可能會放緩，但特定領域預計仍會加速成長，包括數據中心交換機和數據中心光學設備。因此擁有雲端交換器產品的 Marvell 明年將大放異彩，博通則將因其交換器和雲端數位中心 ASIC 晶片需求強勁而受惠。

他寫道：「Marvell 和博通處於有利地位，可超越整個半導體產業市場」

博通周三除息，收低 1.39% 至每股 482.14 美元。Marvell 周三小漲 0.38%，收每股 45.46 美元。

Sur 給予 Marvell 股票「加碼」評級，目標價 85 美元，但他目前並未給予博通股票評級。