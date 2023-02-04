〈美股盤後〉非農就業數據大超預期 美股同步挫低 那指周線連五紅

美國 1 月非農就業數據出人意料地強勁，聯準會暫停升息的希望破滅，美股週五 (3 日) 開盤走低，隨著逢低買盤承接，美股迅速翻紅，但後續反彈動能不足，亞馬遜、谷歌母 Alphabet 和蘋果財報失利影響， 非必需消費類股領跌，科技股承壓，四大指數終場同步挫低。

標普本週漲幅達 1.6%，那指週漲 3.3%，連續第五週走升，自 2021 年 11 月以來最長的漲幅，不過，道瓊週線下滑 0.3%。

數據方面，美國 1 月非農就業人口暴增 51.7 萬人，大超預期的 18.5 萬人，1 月失業率則小幅下滑至 3.4%，創 53 年低點，顯示就業市場成長強勁。

美國 1 月 ISM 非製造業指數從去年 12 月的 49.6 萎縮區間勁升至 55.2，回升力度遠超預期的 50.3，為 2020 年年中以來最大單月升幅，凸顯消費需求復甦。

政經方面，美國總統拜登在非農數據公布後大讚：「這是驚人的好消息，就業報告顯示經濟計畫正在發揮作用。」市場則預期，聯準會 3 月升息 1 碼的機率將從先前的 82.7% 升至超過 99%。

美國財政部週五修改休旅車 (SUV) 的定義範圍，讓更多特斯拉、通用汽車和其他品牌的電動汽車有資格獲得最高 7,500 美元的聯邦稅收抵免。

在疑似中國偵察氣球出現在美國領空後，拜登政府週五決定推遲美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 訪問北京的行程。美國國務院抨擊，這明顯侵犯美國主權與違反國際法。中方回應，該氣球來自中國，屬民用性質，用於氣象等科學研究，受西風帶影響而嚴重偏離預定航線。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.71 億例，死亡數突破 683 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (3 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊倒成一片，非必需消費品、通訊服務和公用事業領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.44%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.75%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.36%；Meta (META-US) 下跌 1.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 8.43%。

道瓊成分股逾半收黑。家得寶 (HD-US) 下跌 2.44 %；3M (MMM-US) 下跌 2.33%；Honeywell (HON-US) 下跌 2.26%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.31%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.55%。

費半成分股血染一片。AMD (AMD-US) 下跌 2.51%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.81%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.44%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.32%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.43%；高通 (QCOM-US) 跌 0.61%；美光 (MU-US) 下跌 1.20%。

台股 ADR 盡墨 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.06%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.69%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.91% 至每股 189.98 美元。中國乘聯會數據顯示，新能源汽車 1 月份中國銷量月跌 45%，但特斯拉大降價奏效，1 月熱銷 6.6 萬輛，比上月增加逾萬輛。

蘋果 (AAPL-US) 週五逆勢收紅 3.71% 至每股 150.82 美元。蘋果最新財報不佳，營收報 1,172 億美元、稀釋後每股獲利報 1.88 美元，不過摩根士丹利分析師認為，短期總體經濟問題不會減損蘋果的長期價值。

大摩分析師認為，短期總體經濟問題不會減損蘋果的長期價值。(圖片：AFP)

華爾街投行紛紛上調蘋果目標價，巴克萊將蘋果目標價從 133 美元上調至 145 美元，Wedbush 將蘋果目標價從 175 美元上調至 180 美元。

Meta (META-US) 收黑 1.19%，但本週累計漲幅高達 23%，迎來 Meta 有史以來第三佳的單週表現。Meta 本週三宣布去年第四季營收達 321.7 億美元，明顯高於分析師預期，宣布新的削減成本計畫，同時斥資 400 億美元進行庫藏股。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下滑 2.75% 至每股 104.78 美元。Alphabet 最新財報慘淡，營收報 760.5 億美元、每股獲利報 1.05 美元，雙雙低於華爾街分析師預期。

美國電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 8.43% 至每股 103.39 美元。亞馬遜最新財報顯示，第四季營收優於市場預期，但 AWS 雲端業務營收成長不如預期，第一季財測黯淡。

經濟數據：

美國 1 月非農新增就業報 51.7 萬人，預期 18.5 萬人，修正後前值 26 萬人

美國 1 月失業率報 3.4%，預期 3.6%，前值 3.5%

美國 1 月平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.3 小時，修正後前值 34.4 小時

美國 1 月平均每小時薪資年增率報 4.4%，預期 4.3%，修正後前值 4.9%

美國 1 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，修正後前值 0.4%

美國 1 月勞動參與率報 62.4%，預期 62.3%，前值 62.3%

美國 1 月 ISM 非製造業指數報 55.2，預期 50.4，前值 49.6

美國 1 月服務業 PMI 終值報 46.8，預期 46.6，前值 44.7

美國 1 月綜合 PMI 終值報 46.8，預期 46.6，前值 45.0

華爾街分析

摩根士丹利預測，聯準會 3 月將升息 1 碼，若勞動力市場數據持續增強，則存在終點利率更高的風險。

以 Michael Hartnett 為首的美國銀行策略師警示，美股的反彈已經走得太遠了，如果經濟增長在今年下半年出現崩潰，投資人將面臨殘酷的拋售。

Ariel Investments 投資長 Rupal Bhansali 研判：「美股估值看上去仍然偏高，未來價格將出現更大幅度的回落，美國市場仍然低估聯準會，目前的股票估值並沒有反映出聯準會政策即將發生的重大轉變。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主