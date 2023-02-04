市場修正利率預測 Fed官員重申至少升息至5.1%並保持一段時間

美國 1 月非農就業遠優於市場預期，讓市場重新調整對聯準會 (Fed) 的升息押注。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，去年 12 月的利率預測點陣圖仍是評估政策方向的「有效指標」，也就是將升息到至少 5.1% 並保持在該水準一段時間。

戴莉周五 (3 日) 在非農報告出爐的幾小時後受訪，成為第一個對此置評的 Fed 官員。她形容 1 月的就業報告「是令人驚嘆的數字」，「現在最重要的事，是向聽者傳達以下訊息：政策方向將朝額外緊縮的方向前進，並保持在足以限制經濟成長的水準一段時間。」

根據去年 12 月的點陣圖，Fed 官員對今年年底利率的預測中位數約為 5.1%。Fed 本周三放慢緊縮步調，升息 1 碼 (25 個基點) 至 4.50-4.75% 區間，距離官員預測的中位數還有約 2 碼的差距。

Fed 主席鮑爾在決策會後記者會中，承諾進一步升息直到通膨明顯下滑，才能讓整體經濟需求更廣泛降溫。他預測接下來還會「升息幾次」，之後一直到年底保持在高點，意味著今年不必期待降息。這與投資人原本押注的今年下半年開始降息明顯有差距。

周三決策會議後，交易員一開始仍懷疑 Fed 在 3 月升息超過 1 碼的可能性，但周五就業報告出爐之後，交易員押注 Fed 將在 5 月進一步升息，使利率目標區間達到 5.00-5.25%。

交易員也調整對 Fed 降息時間點的預測，從原本的 9 月推遲到 11 月。

美國過去三個月的物價漲幅已有所減緩，但 1 月的非農報告顯示就業市場仍極度緊俏，新增就業 51.7 萬人，遠超過市場預估的 18.5 萬人，失業率降到 3.4%，為 53 年低點。平均時薪的年增幅從 12 月的 4.8% 放慢至 4.4%，月增幅則從 0.3%，與去年 12 月持平。

牛津經濟研究院的 Ryan Sweet 說：「雖然 Fed 樂見薪資壓力減緩，但平均時薪的增速還是太強，難以幫助壓低通膨。」觀察 Fed 偏好的通膨指標，12 月的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增幅仍達 5%。

戴莉周五受訪時說，若有必要，她準備好升息升更多，「我認為現在宣布勝利、甚至以為通膨即將觸頂，都還太早了。」她今年雖參與聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的會議，但並未輪值投票權。