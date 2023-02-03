〈財報〉遭YouTube廣告營收拖累 Alphabet Q4營收獲利均低於預期

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 周四 (2 日) 公布第四季營收和獲利均未達預期，引起盤後挫逾 4%，將交易時間 7.28% 漲幅回吐大半。

近時確認，Alphabet 周四收高 7.28%，盤後下跌 3.75%，報每股 103.70 美元。

Q4 (截至 1/30) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

每股獲利 (EPS)：1.05(年減 24%) v.s. 1.18 美元

營收：760.5 億美元 (年增 6%) v.s. 765.3 億美元

營業費用：年增 10% 至 225 億美元

管理層表示，營業費用增加係受到人力增加、法律事務費用和廣告支出減少所驅動，另外，第四季在股票證券方面損失 14.9 億美元。

關鍵業務 v.s. StreetAccount 預期

YouTube 廣告營收： 年減 8% 至 79.6 億美元 vs. 82.5 億美元

Google Cloud 營收 ：年增 32% 至 73.2 億美元 vs. 74.3 億美元

流量獲取成本 (TAC)：129.3 億美元 vs. 133.2 億美元

Alphabet 預估認列 19 億至 23 億美元的費用，主要發生於 2023 年第一季，因 1 月宣布裁員 1.2 萬人，以及因減少辦公空間而產生約 5 億美元成本，並預警日後還會產生其他房地產相關費用。

財務長 Ruth Porat 在財報電話會議上指出，Alphabet 第四季增加 3455 名員工，大部分屬技術職位。

Porat 表示，公司明顯放慢招聘步伐，以努力實現長期獲利成長。她將 YouTube 放緩歸咎於經濟環境充滿挑戰，使既定廣告和直接響應廣告遭撤回。

YouTube 廣告營收低於分析師預期，自去年同期的 86.3 億美元下降 8%。去年 12 月，美國國家橄欖球聯盟 (NFL) 宣布 YouTube 將每年支付約 20 億美元取得其 Sunday Ticket 轉播權 7 年。

除了廣告支出整體回落，YouTube 也面臨抖音短影片競爭。執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 表示，「YouTube Shorts」目前每日瀏覽量約 500 億次。

Google Cloud 營收雖然不及分析師預期，但較去年成長 32%，且大幅減少虧損，自去年同期虧損 8.9 億美元縮減至虧損 4.8 億美元。

谷歌的「搜索和其他」營收年減 2% 至 426 億美元，管理階層表示，第四季業主較前季更大幅度縮減廣告支出。

「其他營收」含硬體和 YouTube 非廣告業務的營收，年增 8% 至 88 億美元。

「其他賭注」營收 2.26 億美元 (去年同期為 1.81 億美元)、虧損 16.3 億美元 (去年同期為 14.5 億美元)，該部門包括自動駕駛汽車部門 Waymo 以及一些健康科技項目和風險投資部門。

管理層表示，自第一季起，人工智慧 (AI) 子公司 DeepMind 將不再歸入「其他賭注」，而會納入 Alphabet 公司成本的一部分報告。

談 AI 技術

皮查伊在會議上重申公司對人工智慧 (AI) 技術的重視。根據先前報導，谷歌內部正測試數種可能影響其搜索業務的潛在產品。

專攻 AI 技術的新創公司 OpenAI 去年年底推出 AI 聊天機器人 ChatGPT，微軟 (MSFT-US) 率先挹注資金支持其創新，這可能令 Alphabet 感受到威脅。Alphabet 管理層先前曾透露今年某個時間點也打算跟進推出類似產品。