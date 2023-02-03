數位廣告市場普遍放緩 亞馬遜一枝獨秀

雖然數位廣告普遍放緩，亞馬遜 (AMZN-US) 的廣告業務卻仍在繼續成長，不像谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、Facebook 母公司 Meta (META-US) 和 Snap (SNAP-US) 等公司備受傷害。

這家線上零售巨頭周四 (2 日) 公布的財報顯示，廣告服務部門第 4 季銷售額為 116 億美元，同比成長 19%。

雖然亞馬遜的廣告部門只占該公司第 4 季 1492 億美元收入的一小部分，但它代表了一個快速成長的領域，分析師認為該領域可能成為數位廣告市場的重要參與者。

事實上，雖然投資人對 Meta 正在削減成本感到高興，但該公司第 4 季的銷售額同比下降 4% 至 321.7 億美元。

Meta 高管在周三 (1 日) 與分析師的電話會議上解釋，他們認為數位廣告市場不會很快出現反彈。財務長 Susan Li 表示：「與我們的預期一致，第 4 季營收仍然受到廣告需求疲軟的壓力，我們認為這繼續受到不確定和動盪的宏觀經濟形勢等影響。」

與此同時，Alphabet 周四公布的第 4 季財報中，廣告收入為 590.4 億美元，低於去年同期的 612.4 億美元。

Alphabet 的 YouTube 廣告部門面臨來自 TikTok 的競爭，第 4 季營收為 79.6 億美元，同比下降 8%。

以數位廣告為動力的科技公司一直承受著多種因素的壓力，包括經濟不景氣、來自 TikTok 的競爭加劇以及蘋果 (AAPL-US) 在 2021 年推出 2021 iOS 隱私更新的影響 。

最新的全球數位廣告收入比率 Insider Intelligence 調查顯示，亞馬遜目前占有線上廣告市場的 7.3%，落後於 Alphabet 的谷歌，以及 Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram，分別為 28.8%、11.4% 和 9.1%。