美國1月ISM非製造業指數勁升至55.2 為可能的經濟衰退帶來希望

美國周五（3 日）公布數據顯示，1 月 ISM 非製造業指數從去年 12 月的 49.6 萎縮區間勁升至 55.2，重回 50 榮枯線上方，遠超市場預期的 50.3，為 2020 年年中以來最大單月升幅，象徵消費需求復甦。此外，新訂單成長、原物料價格繼續溫和攀升，替今年可能出現衰退的美國經濟帶來一絲希望。

美國 1 月 ISM 非製造業指數反彈升至 55.2，為 2020 年年中以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

1 月美國 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 60.4，前值 53.5

新訂單指數報 60.4，前值 45.2

僱傭指數報 50.0，前值 49.4

供應商交貨指數報 50.0，前值 48.5

存貨指數報 49.2，前值 45.1

原物料價格指數報 67.8，前值 68.1

未完成訂單指數報 52.9，前值 51.5

新出口訂單指數報 59.0，前值 47.7

原物料進口指數報 53.0，前值 52.7

庫存景氣指數報 55.8，前值 55.9

(圖：ISM)

值得注意的是，本次 ISM 非製造業指數的強勁反彈是在上月意外暴跌、跌入萎縮的基礎上。與此同時，同日公布的 1 月服務業採購經理人指數（PMI）終值連續 7 個月萎縮，和 ISM 數據形成鮮明對比的矛盾訊號。美國 1 月服務業 PMI 終值報 46.8，預期 46.6，前值 44.7。另外，美國 1 月綜合 PMI 終值從初值的 45 升至 46.8，高於市場預期的 46.6，不過仍連續 7 個月萎縮。

觀察指數細項，商業活動生產指數從去年 12 月的 53.5 上升 6.9 個點至 60.4，為 1 年以來次高。新訂單指數報 60.4，比去年 12 月的 45.2 飆升 15.2 個點，達到 2022 年初以來新高。

就業指數則從去年 12 月的 49.4 小幅攀升至 50，表明員工人數變化不大。同日稍早的美國 1 月非農報告顯示，私人企業服務供應商在 1 月增加近 40 萬名員工。

原物料價格指數從去年 12 月的 68.1 小幅回落 0.3 個點至 67.8，創下兩年低點，但該數據仍表明成本正在增加。新出口訂單大幅反彈 11.3 個點，從 12 月的 47.7 升至 59，表明海外需求反彈，可能是中國經濟復甦所致。

標普全球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，由於公司報告新業務流入進一步惡化，1 月美國服務業經濟的商業活動收縮。鑑於疲軟的需求環境，公司重新評估其用人需求，招聘幾乎停止。

威廉森還說，1 月的調查傳遞關於通膨的複雜訊息。雖然薪資壓力上升推高部分成本，反映出勞動力市場緊張，但激烈的競爭再次限制，以更高價格的形式將更高的成本轉嫁給客戶的能力。另外再加上本月製造業生產下滑，年初服務業的低迷增添美國經濟在第一季萎縮的風險。