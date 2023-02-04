美國1月ISM非製造業指數勁升至55.2 為可能的經濟衰退帶來希望

美國周五（3 日）公布數據顯示，1 月 ISM 非製造業指數從去年 12 月的 49.6 萎縮區間勁升至 55.2，重回 50 榮枯線上方，遠超市場預期的 50.3，為 2020 年年中以來最大單月升幅，象徵消費需求復甦。此外，新訂單成長、原物料價格繼續溫和攀升，替今年可能出現衰退的美國經濟帶來一絲希望。
1 月美國 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 60.4，前值 53.5
- 新訂單指數報 60.4，前值 45.2
- 僱傭指數報 50.0，前值 49.4
- 供應商交貨指數報 50.0，前值 48.5
- 存貨指數報 49.2，前值 45.1
- 原物料價格指數報 67.8，前值 68.1
- 未完成訂單指數報 52.9，前值 51.5
- 新出口訂單指數報 59.0，前值 47.7
- 原物料進口指數報 53.0，前值 52.7
- 庫存景氣指數報 55.8，前值 55.9
值得注意的是，本次 ISM 非製造業指數的強勁反彈是在上月意外暴跌、跌入萎縮的基礎上。與此同時，同日公布的 1 月服務業採購經理人指數（PMI）終值連續 7 個月萎縮，和 ISM 數據形成鮮明對比的矛盾訊號。美國 1 月服務業 PMI 終值報 46.8，預期 46.6，前值 44.7。另外，美國 1 月綜合 PMI 終值從初值的 45 升至 46.8，高於市場預期的 46.6，不過仍連續 7 個月萎縮。
觀察指數細項，商業活動生產指數從去年 12 月的 53.5 上升 6.9 個點至 60.4，為 1 年以來次高。新訂單指數報 60.4，比去年 12 月的 45.2 飆升 15.2 個點，達到 2022 年初以來新高。
就業指數則從去年 12 月的 49.4 小幅攀升至 50，表明員工人數變化不大。同日稍早的美國 1 月非農報告顯示，私人企業服務供應商在 1 月增加近 40 萬名員工。
原物料價格指數從去年 12 月的 68.1 小幅回落 0.3 個點至 67.8，創下兩年低點，但該數據仍表明成本正在增加。新出口訂單大幅反彈 11.3 個點，從 12 月的 47.7 升至 59，表明海外需求反彈，可能是中國經濟復甦所致。
標普全球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，由於公司報告新業務流入進一步惡化，1 月美國服務業經濟的商業活動收縮。鑑於疲軟的需求環境，公司重新評估其用人需求，招聘幾乎停止。
威廉森還說，1 月的調查傳遞關於通膨的複雜訊息。雖然薪資壓力上升推高部分成本，反映出勞動力市場緊張，但激烈的競爭再次限制，以更高價格的形式將更高的成本轉嫁給客戶的能力。另外再加上本月製造業生產下滑，年初服務業的低迷增添美國經濟在第一季萎縮的風險。