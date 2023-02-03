分析師：蘋果基本面進一步惡化 下調目標價至110美元

Lynx Equity Strategies 在一份給客戶的報告中，將蘋果 (AAPL-US) 的目標價下調至 110 美元，分析師也表示，對蘋果的前景預測也將逐步降低。

報告中指出，在過去的 3 個月裡，隨著從交貨時間延長，高需求假像消退，投資人開始發覺，交貨時間延長與富士康供應問題有關。如今，鄭州廠產能恢復正常，潛在的需求問題更加明顯。

分析師也表示，隨著西方的銷售旺季已經結束，而且 iPhone 在中國農曆新年的銷售旺季也過去，基本面已經進一步惡化。

因此，該公司下調了對蘋果 2023 財年的預測，並認為 2024 財年營收將較上一年同期下降，低於市場預期的年增。此外，他們預計今年 3 月截止季度的營收將年減約 10%，慘於市場普遍預期的持平或小幅上升。

從總經角度來看，報告中還認為，美聯準會 (Fed) 的高利率，將給消費者需求帶來下行壓力，如果整體消費者需求受到高利率的壓制，並且隨著美、歐市場中 5G 技術成熟，iPhone15 表現恐怕很難強於 iPhone12/13/14。

蘋果周四 (2 日) 盤後公布包含去年年底購物季的 2023 會計年度第 1 季財報，營收、獲利及 iPhone 在內多項產品的業績都不如市場預期，尤其整體營收年減逾 5%。

蘋果執行長庫克把上季財報失利的原因，歸咎於美元升值、「充滿挑戰的大環境」，以及中國生產干擾對 iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 的影響上。

巴克萊銀行 (Barclays) 上月將蘋果目標價由每股 144 美元下調至 133 美元，主因在於該行擔憂，蘋果服務業務成長放緩、生產相關問題以及市場需求疲軟。

分析師指出，蘋果主要面臨的挑戰是在需求方面，特別是許多消費者可能已經開始將消費支出轉移到旅遊上，而另一些人則是將注意力轉移到醫療用品上，消費者支出的轉變料在短期內對蘋果構成關鍵挑戰。