一文掌握蘋果財報：iPhone和Mac銷售下滑、大環境挑戰、本季展望

蘋果在包含去年年底購物季的年度第 1 季當中，整體的營收和獲利、以及 iPhone 和 Mac 業績都低於市場預期，周四 (2 日) 盤後盤後股價應聲挫跌，儘管期間一度因高層透露本季 iPhone 銷售好轉而收斂跌幅，但截稿前仍跌 3.3%。

1.iPhone 和 Mac 上季銷售遜色

Q1 各終端產品表現 vs. Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：657.8 億美元 (年減 8.17%) vs. 682.9 億美元

Mac 營收：77.4 億美元 (年減 28.66%) vs. 96.3 億美元

iPad 營收：94 億美元 (年增 29.66%) vs. 77.6 億美元

其他產品營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：134.8 億美元 (年減 8.3%) vs. 152.3 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：207.7 億美元 (年增 6.4%) vs. 206.7 億美元

iPhone 上季營收下滑 8%，是 2020 年以來首次下滑，主因是生產 Pro 系列智慧手機的鄭州廠因中國封控政策而關閉數周。防疫封控措施也衝擊中國消費者需求，導致大中華營收上季衰減 7%。

iPhone 各季營收變動，來源: AppleInsider

Mac 上季營收驟降 28%，原因之一是缺少如同前一年的新品刺激。蘋果在 2021 年的年底購物季期間推出搭載自研晶片的 MacBook Pro，但最新 MacBook Pro 和 Mac mini 直到幾周前才發表，未能趕在止於 12 月底的上一季上市。

蘋果執行長庫克並表示，充滿挑戰性的總經環境影響 iPhone、Mac 和 Apple Watch 的銷售。

2. 大環境挑戰、美元逆風

蘋果上季營收年減 5.5%，是近四年來首見下滑，而且是 2016 年以來最大降幅，上季 EPS 則是 2016 年以來首次低於市場預測。

蘋果執行長庫克把財報失利的原因，歸咎於美元升值、大環境挑戰及供應鏈瓶頸。

他透露，假如能控制外匯逆風，蘋果在大多數市場都保持成長。蘋果超過一半營收來自海外，隨著美元從高點回落，蘋果表示匯率對上季營收的實際影響為 8%，小於之前預估的 10%，而本季的影響預料進一步縮小至 5%。

3. 本季營收續跌，但 iPhone 降幅趨緩

儘管蘋果未提供確切財務預測，但蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 在法說會中透露，本季 (3 月為止，為蘋果年度第 2 季) 營收將延續上季表現，代表將年減逾 5%。

各部門方面，本季的服務營收可望成長，iPhone 銷售下滑幅度預料小於第 1 季，Mac 和 iPad 銷售則可能出現兩位數的年減幅。財務長對 iPhone 的預測，一度讓蘋果盤後跌幅收斂。

蘋果盤後股價走勢。

此外，針對供應鏈瓶頸，庫克透露，中國封控導致的生產中斷已經結束，目前已經回到讓公司安心的水準。

4.iPad 和服務是亮點

iPad 和服務部門是少數保持成長的領域，其中，iPad 上季營收年增近 30%，反映蘋果在該季接連推出平價和高價版 iPad 的助益。

服務部門各季營收變動，來源: AppleInsider

服務部門上季營收增加 6%，優於市場預期，並以 208 億美元改寫歷史新高，主要成長來自雲端服務、音樂以及 Apple Pay 和 Apple Card 等支付服務。

庫克補充，蘋果員工正在測試先買後付功能，很快就會推出。

5. 放慢人力招募

和其他科技同業不同，蘋果目前為止未宣布裁員。

蘋果周四表示會進一步放慢聘僱人力的步調。庫克說：「我們必須坦承，現在身處的環境非常艱難。因此我們正在削減成本，減少人員招募，對於我們雇用的員工非常慎重且深思熟慮。」

蘋果在 2022 年底共雇用 16.4 萬人，比 2019 年增加不到 20%。其他科技同業則是在積極招募之後大舉裁員，例如 Meta Platforms 員工數在 2019 年到 2022 年間幾乎倍增，最近則是宣布裁員 1.1 萬人。