全球最受讚賞公司榜單揭曉 蘋果連續第16年摘冠

雖然大型科技公司目前日子有些艱難，但 2023 年《財富》全球最受讚賞公司排行榜的「全明星榜」（50 強）顯示，巨頭仍一如既往備受同行讚賞，蘋果 (AAPL-US) 連續第 16 年勇奪第一，中國企業則再度缺席。

根據對 3,700 多名企業高層、董事及分析師的調查，在這份年度企業聲譽排行榜上，蘋果連續第 16 年摘冠，亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 並列第二。

在通膨加劇環境下，金融公司的穩健生存贏得認可：摩根大通 (JPM-US) 名列第五，獲得有史以來最高排名，且摩根士丹利 (MS-US) 首次躋身「全明星榜」。

在其他領域中，好市多（Costco）(COST-US) 是第七名，掙脫該行業供應鏈困境，排名衝上有史以來最高。由於競爭激烈削弱 Netflix(NFLX-US) 在串流媒體領域的主導地位，排名從第九位降至第 29 名。

中國企業今年再度缺席「全明星榜」。在行業榜上，中國有七家公司入圍，數量比去年少，去年有八家公司入圍，這幾家企業包括華碩 (2357-TW) 、聯想 (03396-HK) 、緯創 (3231-TW) 、阿里巴巴 (09988-HK) 、國泰航空 (00293-HK) 、海爾智家 (06690-HK) 、台積電 (2330-TW) 。