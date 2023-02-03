西班牙法院裁定亞馬遜須賠償自備車輛的個體快遞員

西班牙一家法院裁定，亞馬遜 (AMZN-US) 必須賠償使用自有車輛送貨的個體快遞員，此舉受到批評「零工經濟」勞工條件工會的歡迎。

馬德里勞工法庭在周四 (2 日) 的裁決中表示，這家科技巨頭必須為其在現已失效的「Amazon Flex」計畫中以外部承包商名義雇用的 2166 名員工支付社會保障金，並在他們任職負責送貨期間承認他們為正式員工。

但法院並未提出應支付的金額。

亞馬遜去年在西班牙取消了 Flex 計畫；在之前 2020 年最高法院的一項裁決迫使該公司雇用個體快遞員作為員工，並且政府在 2021 年推出一項具有同樣效果的開創性法律。

法官說，「亞馬遜不僅是一家物流和運輸業者，還是一家快遞和訊息服務提供商。」

該公司一再辯稱自己並不從事運輸業務。對於該裁決它沒有立即回應，但可能會提出上訴。

根據法院的說法，亞馬遜做出與該服務相關的所有決定，包括外送時間表、路線分布和報酬，並採用一個應用程式來指導和協調「缺乏自由自主商業組織」的快遞員。

工會 UGT 發言人蘭茲 (Ruben Ranz) 周五 (3 日) 告訴《路透》：「這項裁決是證明數位平台濫用零工經濟模型是種大規模欺詐行為。」「我們對結果感到滿意，尤其高興的是這種 Amazon Flex 模型不再存在。」