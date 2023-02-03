〈貴金屬盤後〉美元重啟升勢 金價從逾九個月盤中高點回落

黃金期貨周四 (2 日) 收黑，從盤中觸及的逾九個月高點回落，主因是美元反彈，以及聯準會 (Fed) 主席鮑爾沒那麼鷹派的談話後帶動金價彈升之後，投資人選擇先行獲利了結。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 12 美元或 0.6%，收在每盎司 1930.80 美元。黃金期貨盤中最高曾漲至 1975.20 美元，是去年 4 月以來新高。

追蹤美元兌一籃子主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，周四盤中跳漲近 1%，使美元計價的黃金對海外買家來說較不具魅力。

High Ridge 期貨公司金屬交易主任 David Meger 說，雖然黃金市場的支撐仍強，但周四卻小幅拉回，可能和周五即將公布的 1 月非農就業報告有關。

Fed 周三一如市場預期升息 1 碼 (25 個基點)，把利率區間提高到 4.50-4.75%，是迄今為時約 11 月緊縮循環中最小的升幅。鮑爾認為通膨減緩 (disinflation) 已經進入初步階段，並暗示還會再升息幾次 (a couple more hikes)，但強調 Fed 必須「保持高利率一段時間」，以觀察通膨下降速度。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「鮑爾不但沒有他在近期聯邦公開市場委會 (FOMC) 會後那麼鷹派，還為 Fed 的『政策轉向』(pivot) 敲開大門。」

Bullion Vault 研究主任 Adrian Ash 則說：「鮑爾說的和市場聽到的不同。『高利率保持一段時間』代表在所有條件不變下，不孳息的黃金會受到打壓。」

黃金本身並不孳息，在高利率環境下，持有黃金的機會成本增加。

除了美國以外，歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 周四也各自升息 2 碼。

美國勞工部周四公布，上周初領失業救濟金人數下降到九個月低點，顯示即使借貸利率保持在高點，勞動力市場仍強。

展望未來，Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，Fed 和所有央行每個月都會用放大鏡仔細檢視通膨和經濟成長。

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