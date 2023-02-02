早晚會復甦＝上漲萬靈丹？

2/2 台股突破兔年開紅盤的高點，整體市場樂觀情緒很旺，符合開紅盤時對於行情驚驚漲的看法、而中小型個股又是更為強勢，在農曆年前結帳或減碼的部位，年後的回補潮以及部分軋空潮還在持續上演，這幾天許多個股漲勢連續、買盤強勁，強勢族群比比皆是，今天來看族群性很強的封測股。

12 月下旬時筆者從大盤修正對比個股相對抗跌的角度出發，並搭配法人籌碼集中，點出封測個股表現還不差，且台灣前兩大廠日月光、力成都明顯有內資法人連續買超情況，搭配後續國際股市情緒轉佳，當時也的確是股價短期相對低點。

除了情緒及籌碼以外，什麼東西是推升不少電子股強力反彈的原因? 通膨的趨緩、升息的放緩對於之前被殺很慘的高本益比股，環境轉變下市場給予他們的本益比又將轉高，可說是普遍的利多；而今年產業景氣有望復甦的利多，也是主要原因之一；以產業角度來看，去年台積電法說可說是吹響這項風潮的號角，對於 2023 年下半年樂觀看待的看法，使股價走了一波未跌破 5 日線的多方行情；既然晶圓代工一哥釋出了這樣的看法，上下游產業的復甦，也就是時間問題罷了。

因此，依農曆新年第一週的行情來看，確實只要有這樣的預期存在，股價就很難被市場忽略，另外在搭配上法人籌碼的加持，就更有機會走出又強又穩的行情；即便從產業產業角度來看，封測產業偏向下游，多空循環週期通常會較來的慢，不過慢也無訪，只要能提前預期，那就有資金願意進場，且若原先預期產業回穩時間可能落在明年下半年，在年初股價先行反映景氣回溫，也屬合理。

這週 (6239-TW) 力成目前漲幅達 8.8%，日月光 1.5%，超豐漲 9.4%，京元電漲 6.6%，南茂漲 6.4%，很明顯可以看出這週除了台積電以外，很多資金還是先去拉股本小的個股，較容易推升股價，畢竟這看起來又是一波不錯的資金＋情緒行情；而籌碼上來看又以兩大廠較優，再考慮到日月光已經先於上個月台積電開法說會時上攻過一波，力成看起來就成了風險報酬比上很值得關注的標的。

力成在營運業務上，封裝約 6~7 成，測試約 1~2 成；應用類別上，NAND FLASH 跟邏輯 IC 大約各占 3 成 5，DRAM 2 成，記憶體為主就代表與消費性市場連動性較高，第一季市場需求基本上還是相對疲弱，重點是前陣子不少國際大廠宣布下修資本支出，相關封測需求勢必下滑，兩天前的法說會力成也指出現在是營運谷底期，後續將漸漸回溫，因此後續營運上，對於記憶體產業的復甦力道，還有這週又再度引起討論的中美貿易戰，能不能使非中國廠商接到更多轉單，就是重點關注方向；綜合股價表現來看，短多強勢不用多說，投信籌碼能不能再繼續補上要留意；波段上要思考營運谷底期開始發動的話，幾個月後接近營運轉折點就反而要注意高檔風險了。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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