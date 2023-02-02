報告：高通、英特爾等美國投資人 已向中國AI產業注資逾400億美元

即使美中科技戰持續交鋒，一份報告顯示，截至 2021 年的六年來，包含英特爾 (Intel) 和高通 (Qualcomm) 在內等美國投資方，已向中國人工智慧 (AI) 公司挹注超過 400 億美元的資金。

美國喬治城大學的安全與新興技術中心 (CSET) 發布這份報告，正值美國日益收緊對人工智慧 (AI)、量子運算和半導體等領域投資審查的時期，拜登政府準備公布對美企投資中國科技公司的新一輪限制。

CSET 報告指出，2015 年至 2021 年這段期間，共 167 名美國投資者參與 401 筆投資交易，相當於這一段期間對中國 AI 公司投資的 17%，這些交易的投資總額為 402 億美元，占中國 AI 公司這六年來籌資總額的 37%。

數據顯示，高通和英特爾的投資部門分別參與 13 筆和 11 筆對中國 AI 公司的投資案，紀源資本 (GGV Capital) 則以 43 筆領先全美其他公司。

拜登政府預估將在今年公布一項行政命令，限制美國對中國科技產業的部分投資，強硬派官員擔心美國投資者會把資本和專業知識轉移到中國科技公司，有幫助中國政府強化軍事能力的可能性。

上述報告指出，在中國語音辨識技術供應商科大訊飛 (IFlytek) 被列入美國黑名單後，紀源資本和科大訊飛共同投資了一家中國 AI 公司，此外，矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)、Wanxiang American Healthcare investments group 和中國人臉辨識技術商商湯科技也一起投資中國 AI 公司。

科大訊飛和商湯科技皆因涉嫌協助迫害新疆維吾爾族，在 2019 年被美國列入投資黑名單。

上述報告當中最大的交易案，包含高盛對 AI 智慧洗車機器人供應商驛公里 (1KMXC) 的單獨投資，以及三家美國創投公司對智慧物流機器人公司 Geek + 的投資案。

不過根據 CSET 統計，只有一家獲得美國投資者資助的中國 AI 公司，參與開發於軍事或公共安全應用的 AI 應用程式。