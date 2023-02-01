美印合作倡議瞄準軍備、半導體和AI等領域 力圖抗衡中俄

美國和印度周二 (31 日) 啟動合作計畫，強化兩國在軍事、半導體和人工智慧 (AI) 等領域的合作關係，以便共同抗衡中國和俄羅斯。

美國國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)、印度國安顧問多瓦爾 (Ajit Doval) 以及兩國高級官員周二在白宮會面，一同啟動「美印關鍵和新興技術倡議」(US–India Initiative on Critical and Emerging Technologies)。

透過合作，美國政府希望能在印度部署更多行動電話網絡，以打擊中國的華為，同時鼓勵兩國企業在運算晶片、火箭系統等半導體和軍事裝備上進行更多交流。

雖然蘇利文認為，中俄帶來的地緣政治挑戰，不是促成美印合作倡議的單一原因，但他也說，中國在經濟、軍事等方面的行動，已對印度和全球其他國家造成深遠影響。

蘇利文說：「中俄因素是真實的，但建立一個深入、民主的高科技生態體系的想法也是真實的，因此，地緣政治因素並非毫無關聯，但不能用來完整解釋這裡發生的事情。」

與此同時，美國官員正在評估讓奇異公司 (GE-US) 加入印度戰鬥機引擎生產作業的提議，以幫助印度擺脫對俄羅斯的軍事依賴。

蘇利文坦承，印度和俄羅斯之間的軍備貿易，確實對美印夥伴關係構成風險，但也強調，美印倡議並非由烏克蘭戰爭，或是為了挑撥印俄關係所引發。

除了戰鬥機引擎外，美印關鍵和新興技術倡議的合作領域還有火箭系統、裝甲步兵戰車、海事安全以及半導體、量子運算和 AI 等。

蘇利文表示，印度有興趣提高在封裝與傳統晶片的生產能力，他還說，印度在建設晶片生產設施上所遭遇的阻力，是由政治和政策意願問題所造成，並非缺乏專業人才。