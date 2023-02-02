FTC阻止遭法院駁回 Meta傳將獲准收購VR app開發商Within

多家外電援引知情人士報導，儘管加州法院尚未公布決議，臉書母公司 Meta (META-US) 預料將能獲准收購 Within Unlimited 公司，該公司是虛擬實境 (VR) 健身 app「Supernatural」的開發商。

根據報導，知情人士透露，加州北區聯邦地區法院 Edward Davila 法官在保密的法庭判決中駁回了聯邦貿易委員會 (FTC) 的請求。FTC 主席麗娜汗 ( Lina Khan) 曾試圖阻止該交易，以壓制大型科技公司的力量。

率先報導該消息的彭博指出，Davila 法官對 Meta 發布暫時限制令，阻止一周內完成交易，以利 FTC 在此期間決定是否上訴。

針對媒體相關報導以及是否上訴的詢問，FTC 公關部門副主任 Peter Kaplan 表示無法發表評論。 Meta 公司代表也沒有回應置評請求。

FTC 去年 7 月宣布將以訴訟方式阻止 Meta 收購 Within Unlimited，主張該收購行動違法，若允許 Meta 獲准收購將影響市場競爭，並補充 Meta 已經擁有熱門 VR app「Beat Saber」。

FTC 競爭局副局長 John Newman 主張，Meta 想砸錢買下市場地位，而不是靠努力贏得業績。Meta 發言人當時宣稱 FTC 的指控「基於意識形態和猜測，並非靠證據說話」。

在 Meta 打贏與 FTC 的訴訟後，市場將聚焦微軟收購動視暴雪 (ATVI-US) 的發展。FTC 的反壟斷策略 8 月將面臨更大挑戰，因 FTC 欲阻止微軟收購動視暴雪的訴訟將進入審判。

FTC 主張該收購交易將挫傷高性能遊戲主機和訂閱服務的競爭，因為該交易將阻絕或限制競爭對手訪問熱門遊戲內容。