SEMI憂荷日限制晶片設備輸中 不如美國全面

國際半導體產業協會 (SEMI) 週三 (1 日) 呼籲，若日本、荷蘭等美國的盟國如果不對中國半導體製造設備採取像美方一樣全面的出口限制，對中國展開的晶片鎖喉戰效果將大打折扣。

美國商務部副部長格雷夫斯 (Don Graves) 週二 (1 月 31 日) 承認，日本和荷蘭已與美國達成一項協議，將聯手限制對中國出口半導體製造設備。該協議料將限制荷蘭晶片設備巨頭艾司摩爾 (ASML) 、Nikon 和東京威力科創將先進晶片的製造設備出口至中國，不過細節尚未公布。

SEMI 對日本、荷蘭與美國達成協議表示歡迎，但擔憂日荷等盟國的半導體出口限制措施不會像美國那般嚴格。

SEMI 擔憂日荷等盟國的半導體出口限制措施不會像美國那般嚴格 (圖片：AFP)

拜登政府對技術出口中國公布了一系列全面性、大規模的管制措施，不僅禁止美國企業和美國人向中國提供先進晶片技術和服務，同時也限制非美國企業向中國出售使用美國技術產品的能力，有意促使中國放慢其增進科技和軍事實力的步伐。

SEMI 發布一份報告指出，即使日本、荷蘭和其他盟國對特定半導體設備採取限制措施，除非他們同意對生產先進晶片的中國製造設施或晶圓廠進行更廣泛的控制，否則這些限制很大程度上是「無效的」。

SEMI 提到，盟國需要限制他們的工程師和其他人支持中國半導體發展，如果沒有額外的限制，中國的先進半導體生產仍將能夠使用現有的設備、中製設備和其他零件，而且受益於非美國人士提供的專有技術和服務。

SEMI 報告指出：「由於中企對美國祭出的出口限制有所預期，過去 2 年，美國半導體設備公司在中國的市佔率有所下滑。自去年 10 月以來，情況更加嚴重，一些美企在中國的市佔率在近幾月驟降 20%，美國單邊控制將把本應流向美國公司的數十億美元銷售額轉給競爭對手。」