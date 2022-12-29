韓媒：台灣在美半導體市占率躍升 美中晶片戰中受益最大

韓媒《BusinessKorea》週四 (29 日) 報導，台灣在美國晶片市佔率躍升，在美中兩國半導體產業競爭中取得優勢。

台積電週四舉辦台南科學園區 18 廠 3 奈米量產暨擴廠典禮，總投資金額將達 1.86 兆，外界解讀這除了宣示台灣技術實力外，還要展現台積電深耕台灣的決心，化解外界「去台化」疑慮。

在台灣以外，台積電 (TSM-US) 在美國投入 400 億美元發展先進製程，投資金額從 120 億美元加碼到 400 億美元，將同時在日本和德國進行新的投資。

《BusinessKorea》週四引述韓國貿易協會 (KITA) 數據指出，在美中兩國半導體產業競爭，台積電大舉投資的帶動下，台灣在美國半導體市場的市占率自 2018 年以來已從 9.7% 躍升至 17.4%。同時，越南在美國半導體市場的市占率從 2.6% 增至 9.1%。

相反的，從 2018 年到 2021 年，南韓在美國半導體市場的市占率從 11.2% 僅微升至 13.2%，顯示美中經濟脫鉤並沒有為韓國帶來太多好處。中國市佔率則從 30.1% 下降到 11%。

美國佔全球半導體需求的近 22%，KITA 研究指出，台灣在美國晶片市佔率躍升，凸顯台灣在美中兩國半導體產業競爭中受益最大，韓國半導體為了減少對中國的依賴，穩定客戶基礎，必須提高在美國市場的競爭力。