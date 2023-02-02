美股重點新聞摘要2023年02月02日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：Meta(META-US)

美國聯準會 (Fed)、英國央行(BOE)、歐洲央行(ECB) 利率決策

美國上周失業金數據、12 月工廠訂單、耐用品訂單

Fed 2 月、12 月聲明比一比：通膨已稍減緩 但仍居高不下

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (2 日) 凌晨 3 點公布貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 1 碼 (25 個基點) 至 4.50-4.75%，並且持續縮減資產負債表。閱讀全文...

一文掌握 Fed 最新決策：持續升息措辭不變、今年不適合降息、軟著陸希望仍存

聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 一如預期將升息幅度減至 1 碼 (25 個基點)，使聯邦資金利率達到 4.5%-4.75% 目標區間，並重申「持續升息」措辭不變。主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後坦承通膨確實有稍微減緩，但仍處在高點，這場對抗通膨的戰役還沒拿下勝利。閱讀全文...

Meta Q4 營收高於預期 擴大買回 400 億美元庫藏股 盤後飆升 20%

臉書母公司 Meta (META-US) 周三 (1 日) 公布第四季營收高於預期，並宣布買進 400 億美元庫藏股，激勵盤後大漲近 20%。閱讀全文...

SEMI 憂荷日限制晶片設備輸中 不如美國全面

國際半導體產業協會 (SEMI) 週三 (1 日) 呼籲，若日本、荷蘭等美國的盟國如果不對中國半導體製造設備採取像美方一樣全面的出口限制，對中國展開的晶片鎖喉戰效果將大打折扣。閱讀全文...

中國與俄羅斯不確定性 OPEC + 石油產量政策按兵不動

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周三（1 日）維持其目前的石油產量政策，在預期中國需求增加和俄羅斯供應前景不確定性的情況下，該組織保留去年達成的每日減產 200 萬桶石油的協議。此次線上會議時程不到半小時。閱讀全文...