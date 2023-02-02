〈紐約匯市〉鮑爾說打擊通膨有初步進展 美元貶至九個月低點

美國聯準會 (Fed) 周三 (2 日) 一如市場預期放緩升息，加上主席鮑爾表示在降低通膨壓力方面已有進展，讓美元盤中大部分時間都走貶，對主要貨幣觸及九個月低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌近 1%，盤中最低跌至 101.03。

歐元兌美元盤中最高升至 1.10020，是去年 4 月 4 日以來最高。美元兌日圓貶值至 128.55，為 1 月 20 日來最低。英鎊兌美元升值 0.6% 至 1.23910。

Fed 周三決議升息 1 碼 (25 個基點)，並暗示會繼續升息，鮑爾在會後記者會中說，他無法完全肯定 Fed 會在何處停止升息。

但鮑爾也說，通膨減緩 (disinflation) 已經有進展，雖然還在很早期的階段，Fed 決策會按照每一次開會的情況定奪。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，市場注意到鮑爾認為通膨正在降溫，而且鮑爾似乎對通膨持續下降很有把握。

Moya 分析，在 3 月決策會議到來以前，Fed 還有兩份通膨報告可以觀察，若物價壓力持續減輕，他們可能不會按照利率預測點陣圖升息，只剩下升息一次的空間。這對風險資產、歐元都是好消息，並導致美元跌到幾個月以來不曾看到的低谷。

根據去年 12 月的點陣圖，決策官員預期終點利率將超過 5%。但期貨交易員押注，利率將在 6 月升至 4.89% 的高峰，之後觸頂回落，在 12 月降到 4.39%。

鮑爾似乎也不擔心金融情勢趨於寬鬆，他表示 Fed 並不關注短期波動，而是持續的變動。

美國本周五將公布 1 月非農就業報告，市場預估新增就業 18.5 萬人，每小時工資月增 0.3%、年增 4.3%。然而周三公布的就業數據令人擔憂，ADP 統計的 1 月民間企業新增就業 10.6 萬人，遠低於市場預期。

本周也是超級央行周，Fed 會議過後，歐洲央行 (ECB)、英國央行 (BOE) 周四都將公布決策，市場預估可能雙雙升息 2 碼。

截至周四 (2 日) 台灣時間約 6:00 價格：