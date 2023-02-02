美國12月JOLTS職位空缺意外升逾1100萬個 就業市場仍強

美國勞工部周三（1 日）發布月度職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，去年 12 月職位空缺數為 1,101.2 萬個，較修正後前值 1,044 萬個有所增加，高市場預期的 1,025 萬個，凸顯就業市場對勞動力需求強勁，可能會使聯準會（Fed）在未來幾個月繼續奉行緊縮政策。

美國 12 月 JOLTS 職位空缺意外升逾 1100 萬個，就業市場仍強。(圖片：ZeroHedge)

美國去年 12 月空缺職位數量從去年 11 月的 1,040 萬個攀升至略高於 1,100 萬個的 5 個月新高，此為自 2021 年 7 月以來最大增幅，主要反映住宿和餐影服務職位空缺的激增。此外，零售業和建築業的職位空缺數也有所增加，而包括許多技術職缺在內的訊息產業職位空缺數量減少。

外媒指出，美國去年 12 月的 JOLTS 顯示就業市場強勁，可能是 Fed 主席鮑爾在稍晚貨幣政策記者會上發表談話的重要話題。市場目前預估 Fed 將把升息速度放緩至 1 碼（25 個基點）。

空缺職位與失業人數的比例從一個月前的 1.7 上升至 12 月的近紀錄高峰 1.9，而在新冠疫情之前，這一數字約為 1.2。

Fed 官員相當注重這一比例，認為職位空缺數的增加是央行能夠在不導致失業率資增的情況下，替勞動力市場降溫（進而替通膨降溫）的關鍵之一。

儘管如此，許多經濟學家預估，Fed 收緊貨幣政策將在未來一年內把美國經濟推入衰退，失業率將在一定程度上攀升。

然而，從幾個方面看，就業市場依然緊張。初領失業金人數約為疫情前水準，本周五（3 日）將公布的非農就業報告也可能顯示失業率處在歷史新低，企業招聘狀況穩定。

彭博經濟學家 Anna Wong 表示，就業機會與失業人數的比例是 Fed 最關注的就業市場指標之一，然而該指標正朝著錯誤的方向發展。雖然薪資成長可能正在降溫，但仍不清楚是否會放緩到與 Fed 的物價目標一致的水準。

同日，有「小非農」之稱的 ADP 報告顯示，美國去年 12 月私人企業招聘有所放緩，就業人數增幅為兩年來新低，主因是惡劣天氣影響所致。與此同時，美國 1 月 ISM 製造業指數連續第 5 個月下滑，降至 2020 年 5 月以來新低。