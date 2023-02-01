Snap上季財報慘澹 分析師指出這指標可能給Meta、Google帶來好消息

Snap 日前公布慘澹的上季業績並將原因歸咎於經濟低迷和競爭加劇，但華爾街分析師周三（1 日）表示，關鍵廣告指標上升對臉書母公司 Meta Platforms、搜尋引擎龍頭 Google 母公司 Alphabet 來說可能意味著好消息。

Snap 表示，其「直接回應行銷」業務 (direct-response，精準鎖定潛在客戶，在對方接收到行銷訊息時有能力直接回應) 在去年第四季（10 至 12 月）成長 4%。不過，該公司財報顯示，只在提升品牌形象的品牌廣告營收下降 11%。

調研公司 Bernstein 資深分析師表示，Snap 的「直接回應行銷」業務成長可能被視為 Meta 和 Google 的健康跡象，因為這兩家公司的業務主要面向直接回應廣告客戶。

Alphabet 旗下 Google 是全球最大數位廣告平台，長期以來一直比其他依賴廣告的公司表現更好，因為品牌公司認為 Google 搜尋上的廣告對推動網站瀏覽量或其他消費者行動至關重要。

與此同時，Meta 在前幾季也表示，其大部分營收來自「直接回應行銷」業務。臉書和 Instagram 擁有數十億用戶，這讓它們成為許多品牌行銷策略的關鍵組成部分。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 表示：「Snap 擁有大量品牌廣告曝光（比直接回應受到的衝擊更大），這一事實對該公司造成影響。而 Meta 和 Google 面臨的逆風可能不會這麼嚴重。」

Snap 上季財報公布後股價暴跌 14%，此前該公司預估當季（2023 會計年度第一季）營收將下滑 10%。截稿前，Snap(SNAP-US) 周三美股盤前股價重挫 15.22%，每股暫報 9.8 美元。此外，Snap 給出的疲軟財測也拖累 Meta(META-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和 Pinterest(PINS-US) 股價表現。

根據 Refinitiv 數據，分析師預估 Meta 上季營收將下滑 6.5%，將寫下連續第三季下滑紀錄，而 Alphabet 上季營收表現將持平。

值得一提的是，Snap 所面臨的挑戰，包括蘋果 (AAPL-US) 設備的隱私新規讓行銷人員更難收集數據，並非該公司獨有。Insider Intelligence 首席分析師 Jasmine Enberg 表示：「作為一個小玩家，該公司面臨額外的挑戰，廣告商正在轉向可靠的平台。」

