盤中速報 - 原相(3227)股價大漲至109.0元，漲幅達9.44%

原相(3227-TW)01日09:53股價上漲9.4元，報109.0元，漲幅9.44%，成交1,886張。
原相(3227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。
近5日股價上漲1.74%，櫃買指數上漲3.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+338 張
- 外資買賣超：+507 張
- 投信買賣超：-193 張
- 自營商買賣超：+24 張
- 融資增減：-206 張
- 融券增減：-54 張
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