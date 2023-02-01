盤中速報 - 原相(3227)股價大漲至109.0元，漲幅達9.44%

原相(3227-TW)01日09:53股價上漲9.4元，報109.0元，漲幅9.44%，成交1,886張。

原相(3227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。

近5日股價上漲1.74%，櫃買指數上漲3.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+338 張
  • 外資買賣超：+507 張
  • 投信買賣超：-193 張
  • 自營商買賣超：+24 張
  • 融資增減：-206 張
  • 融券增減：-54 張

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