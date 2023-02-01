盤中速報 - 王品(2727)股價拉至漲停，漲停價197.0元，成交4,541張

王品(2727-TW)01日09:54上漲17.5元，股價漲停報197.0元，委買434張，成交4,541張。
主要業務為餐館業。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲0.64%。
王品(2727-TW)近5日股價上漲5.9%，台灣加權指數上漲2.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,250 張
- 外資買賣超：+760 張
- 投信買賣超：+16 張
- 自營商買賣超：+474 張
- 融資增減：+720 張
- 融券增減：-2 張
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