偉康上櫃大漲5成掀掛牌蜜月行情 抽中一張現賺3萬元！

新經濟軟體公司偉康科技 (6865-TW) 今 (11) 日以參考價 58 元掛牌上櫃，早盤最高價衝上 88.7 元，漲幅近 50%，熱絡展開蜜月行情，投資人抽中一張等於最多現賺 3 萬元。

偉康是今年首檔掛牌上櫃的新經濟軟體公司，主要提供客戶數位金融和數位身份 SaaS(軟體即服務) 解決方案，搭上金融科技和人工智慧 (AI) 資安議題大趨勢的熱潮，法人看好未來 5-10 年的成長動能無虞。

偉康看好金融科技、資安產業和 SaaS(軟體即服務) 發展大趨勢，並陸續獲得新加坡和通創投和原相科技 (3227-TW) 入股，著眼數位金融和數位身分長期策略布。

偉康董事長連泓鈞表示，透過在台灣資本市場籌資，有助偉康拓展海外市場並增加研發投入，以加速成長，因此，上櫃後將著眼於國際，將台灣的軟實力和資安技術向全球輸出。

偉康 2017-2021 年營收年均複合成長率達 36%，稅後淨利年均複合成長率高達 60%，去年營運持續成長，前三季合併營收 3.6 億元，年增 21.4%，稅後純益 4077 萬元，年增 13.7%，每股純益 3.14 元。

法人認為，政府近期積極營造有利投資環境，鼓勵創新類型產業、具「輕資產、重數據」特色的新經濟產業申請掛牌，包括擁有關鍵核心技術、創新能力 (例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用) 或創新經營模式的公司，因此，新經濟領域的公司將是今年 IPO 市場亮點。