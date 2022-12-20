資服新兵報到 偉康1/11掛牌上櫃 明日起競拍

偉康科技 (6865-TW) 將於 1 月 11 日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股 1300 張，其中 886 張採競價拍賣，將自明 (21) 日起展開競價拍賣投標，競拍底價為 48.33 元。

偉康競拍期間自 12 月 21 日起至 12 月 23 日，預計於 12 月 27 日開標，並於 12 月 29 日至 1 月 3 日辦理公開申購，主辦承銷商為日盛證券。

偉康資本額約 1.3 億元，是國內金融科技領導廠商，主要提供數位金融和數位身分 SaaS 解決方案，協助金融業數位轉型，目前來自金融業客戶營收占比約 80%，且國內有 70% 銀行是長期合作夥伴。

由於數位金融和數位身分是大趨勢，偉康陸續獲新加坡和通創投和原相科技 (3227-TW) 入股，偉康表示，近來數位身分資安議題受各行各業高度重視，再加上蘋果、微軟和 Google 宣布一年內進入無密碼時代，FIDO 市場即將迎來高速成長爆發期，作為 FIDO 技術先行者，可望受惠於此波即將引爆的數位身分商機。

偉康強調，後市也將從金融業延伸跨入所有產業，並開拓東南亞市場，為未來成長注入新動能。

隨著數位金融和數位身分解決方案的雙成長引擎推升，偉康近 5 年營收年均複合成長率達 36%，稅後純益年均複合成長率更高達 60%；而今年前三季合併營收 3.6 億元，年增 21.4%，稅後純益 4077 萬元，年增 13.7%，每股純益 (EPS)3.14 元。