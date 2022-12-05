盤中速報 - 原相(3227)股價大漲至105.0元，漲幅達7.25%

原相(3227-TW)05日09:34股價上漲7.1元，報105.0元，漲幅7.25%，成交718張。
原相(3227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。
近5日股價上漲5.27%，櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+623 張
- 外資買賣超：+542 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+81 張
- 融資增減：-51 張
- 融券增減：+7 張
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