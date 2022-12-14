偉康科技明年1月掛牌上櫃 搭FIDO市場爆發將跨入東南亞版圖

偉康科技 (6865-TW) 將於明 (15) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計明年 1 月掛牌上櫃，偉康是國內近 7 成銀行的長期合作夥伴，在數位金融和數位身分發展的大趨勢下，已陸續獲得新加坡和通創投和原相 (3227-TW) 入股，後市將開始加強開拓東南亞市場，營收成長看俏；法人樂觀估，偉康明年營收有望達雙位數成長，與今年的成長趨勢相同。

偉康科技主要業務為提供數位金融與數位身份 SaaS 解決方案，由於近年受疫情影響，數位金融服務和資安需求大增，推升偉康於 2020 年和去年營收分別為 2.9 億元與 4.4 億元，稅後純益分別為 4322 萬元、6587 萬元，連 2 年創新高。

而偉康今年營運持續成長，前三季合併營收 3.6 億元，年增 21.4%，稅後純益 4077 萬元，年增 13.7%，每股純益 (EPS)3.14 元。

偉康長期聚焦金融科技應用，以資安技術、智能數據、雲端服務提供客戶數位金融與數位身分解決方案，快速建立數位全通路服務，目前營收有 80% 來自金融業客戶，也是國內約 25 家銀行的長期合作夥伴，近期更與合庫銀行攜手打造金融行動身分識別標準化機制 (金融 FIDO)，驅動普惠金融。

偉康說明，FIDO 資安項目是今年熱門技術之一，即將成為主流應用，蘋果、微軟和 Google 罕見聯手擴大對 FIDO 支援，宣布 1 年內進入無密碼時代，未來消費者在不同平台、設備登入網站時，不再需要輸入傳統密碼，此舉將加速無密碼登入在各行各業的普及化，FIDO 市場將迎來高速成長爆發期。

而偉康 FIDO 產品已擁有 4 張國際 FIDO 聯盟認證，於今年榮獲台灣精品獎，自主研發能力深受肯定，受惠於此波即將爆發的數位身分商機，也將從金融業延伸跨入所有產業，今年已前往全球規模最大的新加坡金融科技展，展出創新方案，將開拓東南亞市場，為未來成長注入新動能。