偉康申購溢價逾5成 23萬股民搶抽 凍結資金134億元

偉康科技 (6865-TW) 初次上櫃公開申購作業於今 (5) 日完成抽籤事宜，以 4 日成交均價 88.69 元計算，約有 52.9% 的溢價差，因此吸引股民熱情參與，申購合格件數高達 230357 件，總計凍結資金約 134 億元，中籤率僅千分之 1，為近一年來新上市櫃公司次低中籤率。

偉康是由新加坡和通創投和原相科技 (3227-TW) 投資的新經濟軟體公司，預計 1 月 11 日以每股承銷價為 58 元掛牌上櫃。

偉康是國內金融科技領導廠商，主要提供數位金融和數位身分 SaaS 解決方案，是協助金融業數位轉型的重要推手，目前來自金融業客戶的營收占比約 80%，國內更有多達 70% 銀行為長期合作夥伴。

偉康表示，近期政府大力推動零信任網路計畫，金管會也發表「金融資安行動方案 2.0」鼓勵金融機構採用零信任網路部署，偉康為 FIDO 技術先行者，甫於 12 月正式通過政府零信任網路身分鑑別功能，FIDO 技術由行政院國家資通安全會報技服中心認證，未來將協助政府公部門，陸續導入零信任網路資安環境。

展望後市，偉康看好，FIDO 產品不僅受惠於此波數位身分商機引爆，客戶也將從金融業延伸跨入所有產業，而偉康除了深耕市場，也規劃將開拓東南亞市場，為未來成長注入新動能。

偉康 2020 年與 2021 年合併營收分別為 2.9 億元、4.4 億元，稅後純益分別為 4322 萬元與 6587 萬元，連 2 年創新高；而去年前三季合併營收 3.6 億元，年增 21.4%，稅後純益 4077 萬元，年增 13.7%，每股純益 (EPS)3.14 元。