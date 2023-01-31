歐元區去年第4季GDP意外成長0.1% 降低衰退擔憂

歐元區經濟成長率超出預期，在 2022 年最後一季實現正成長，並減輕了人們對潛在經濟衰退的擔憂。

歐盟統計局周二 (31 日) 公布的初值顯示，歐元區第 4 季成長 0.1%。《路透》調查的經濟學家預測收縮 0.1%。

歐元區去年第 3 季 GDP 成長 0.3%。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐元區一直承受著巨大的壓力，因為高昂的食品和能源成本加劇了長期存在的供應鏈瓶頸。去年，經濟學家警告，這個由 20 個成員國組成的地區可能即將邁入經濟衰退。

能源價格在 2022 年下半年降溫，給歐元區整體經濟表現帶來一些緩解。

初步數據顯示，與 2021 年同期相比，歐元區第 4 季預計成長 1.9%。

Pantheon Macroeconomics 資深歐洲經濟學家德博諾 (Melanie Debono) 在給客戶的電郵中表示：「歐元區 GDP 報告顯示，第 4 季經濟成長再次放緩，但並未徹底下滑，這與商業調查所傳達的訊息背道而馳。」

然而，在個別國家中，德國 GDP 出現下行令人感到意外。這個歐洲最大的經濟體在 2022 年最後一季收縮 0.2%，分析師現在預計柏林將陷入衰退。

Berenberg 經濟學家費爾德勒 (Salomon Fiedler) 在周一 (30 日) 的報告中表示：「德國可能在第 4 季進入淺度和短期衰退，這種衰退將持續到今年第 1 季，然後將在第 2 季止穩。」

該地區第三大經濟體義大利也出現了負成長，第 4 季下降了 0.1%。羅馬和柏林與俄羅斯天然氣有著最密切的聯繫。

德博諾指出，「從表面上看今天的數據，歐元區本季可能避免進入技術性衰退。但這將鼓勵歐洲央行 (ECB) 繼續其陡峭的緊縮政策以對抗通脹。」

ECB 定周四 (2 日) 召開會議並確定下一步的貨幣政策步驟。經濟學家預計，ECB 將同意升息 50 個基點，使其主要利率達到 2.5%。

市場參與者將密切傾聽 ECB 行長拉加德 (Christine Lagarde) 的談話，以尋找未來幾個月可能還會升息多少的線索。

部分經濟學家認為，歐元區仍可能在今年稍後步入衰退。

Capital Economics 首席歐洲經濟學家肯寧漢 (Andrew Kenningham) 在周二的電子郵件中表示，「展望未來，我們認為歐元區將在今年上半年陷入衰退，因為 ECB 政策緊縮的影響加劇，家庭在生活成本危機中掙扎，外部需求依然低迷。」「但這不會阻止 ECB 進一步升息的計畫，包括周四升息 50 個基點。」