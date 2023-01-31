IMF官員：在通膨明確回落前 全球央行仍應持續收縮政策

國際貨幣基金 (IMF) 一位高級官員表示，在絕對清楚通膨率正在持續回落前，全球央行絕不能停止升息。

IMF 貨幣與資本市場部主管 Tobias Adrian 表示，雖然隨著能源價格下跌，許多國家的整體消費價格漲幅已經回落，但潛在壓力可能尚未見頂。他補充說，這意味著央行緊縮不夠的風險，仍然高於升息過頭的風險。

Adrian 說：「中央銀行的首要任務，仍然是讓通膨回到目標水位。我們當然希望看到央行堅持到底，繼續收緊政策。」

聯準會、英國央行和歐洲央行本周將公布利率決定，而三家央行的官員都強調，即使升息步伐可能放緩，但升息尚未結束。

經濟學家預計，聯準會本周將升息 25 個基點，英國和歐元區各升息 50 個基點。

Adrian 指出，他對央行的言行感到滿意，但卻有點擔心市場過於樂觀及金融狀況的放鬆。

自去年年底以來，從美國到歐洲的債券殖利率都已在下滑，表明對決策者更加接近實現目標的信心。經濟放緩加劇了這種情緒。

IMF 周二上調了全球通膨預期，目前預測通膨率將從 2022 年的 8.8% 降至今年的 6.6%，再到 2024 年的 4.3%，這雖然代表通膨逐年降低，但仍高於疫情前的水準。

IMF 表示，有跡象顯示，政策緊縮已開始讓需求和通膨降溫，但他們認為，全面影響要到明年才會見到。

Adrian 強調，在通膨能夠持續、持久而穩定地下降之前，央行仍需要收緊貨幣政策。