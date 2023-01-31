華爾街經濟學家：即將到來的經濟衰退更像1970年代 下半年影響將全面顯現

Piper Sandler 首席全球經濟學家 Nancy Lazar 表示，2023 年即將來到的經濟衰退，更像是 1970 年代的情況，隨著美聯準會 (Fed) 政策的滯後效應開始作用，今年下半年將開始感受到衰退的全面影響。

Lazar 在接受採訪時表示，如今的情況更像是 1973 年、1974 年的情況，而不是 2008 年或 2020 年。隨著 Fed 升息開始發揮作用，2023 年下半年經濟衰退的影響將會顯現。

Lazar 指出，利率變化大約需要一年的時間才能對經濟產生影響。她認為今年第二季經濟將進一步停滯，然後在下半年全面下滑。

Lazar 也說道，美國人將看到經濟緩慢陷入衰退，滯後效應首先將體現在收入方面。儘管從目前來看，實際購買力似乎正在「回升」。

「這是一輛非常顛簸的雲霄飛車，但方向仍然是向下的。在今年 1 月份，情況可能會好轉一些，但是到了 2023 年下半年，就可能看到經濟衰退。」Lazar 說道。

美國前財長 Larry Summers 曾表示，他仍相信美國的經濟衰退近在眼前，而 Fed 透過升息壓制通膨的任務已經走到尾聲。「大家要小心虛假的黎明。我堅持我的看法，今年出現經濟衰退的可能性仍然較高。」

花旗集團 (Citigroup) 執行長 Jane Fraser 先前也預測，美國經濟可能在今年下半年步入衰退。「沒有哪個產業比投資銀行更能感受到總體經濟影響，停滯不前的交易環境使 2022 年淪為艱困的一年。」

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 也曾表示，人們將迎來一個結合 1970 年代不景氣谷底和全球金融危機的時期。他認為更大且持續的結構性障礙將會出現，不僅拉低潛在成長，並在未來幾年使物價保持在高位。