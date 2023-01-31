華爾街經濟學家：即將到來的經濟衰退更像1970年代 下半年影響將全面顯現

華爾街經濟學家：即將到來的經濟衰退更像1970年代 下半年影響將全面顯現(圖片：AFP)
華爾街經濟學家：即將到來的經濟衰退更像1970年代 下半年影響將全面顯現(圖片：AFP)

Piper Sandler 首席全球經濟學家 Nancy Lazar 表示，2023 年即將來到的經濟衰退，更像是 1970 年代的情況，隨著美聯準會 (Fed) 政策的滯後效應開始作用，今年下半年將開始感受到衰退的全面影響。

Lazar 在接受採訪時表示，如今的情況更像是 1973 年、1974 年的情況，而不是 2008 年或 2020 年。隨著 Fed 升息開始發揮作用，2023 年下半年經濟衰退的影響將會顯現。

Lazar 指出，利率變化大約需要一年的時間才能對經濟產生影響。她認為今年第二季經濟將進一步停滯，然後在下半年全面下滑。

Lazar 也說道，美國人將看到經濟緩慢陷入衰退，滯後效應首先將體現在收入方面。儘管從目前來看，實際購買力似乎正在「回升」。

「這是一輛非常顛簸的雲霄飛車，但方向仍然是向下的。在今年 1 月份，情況可能會好轉一些，但是到了 2023 年下半年，就可能看到經濟衰退。」Lazar 說道。

美國前財長 Larry Summers 曾表示，他仍相信美國的經濟衰退近在眼前，而 Fed 透過升息壓制通膨的任務已經走到尾聲。「大家要小心虛假的黎明。我堅持我的看法，今年出現經濟衰退的可能性仍然較高。」

花旗集團 (Citigroup) 執行長 Jane Fraser 先前也預測，美國經濟可能在今年下半年步入衰退。「沒有哪個產業比投資銀行更能感受到總體經濟影響，停滯不前的交易環境使 2022 年淪為艱困的一年。」

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 也曾表示，人們將迎來一個結合 1970 年代不景氣谷底和全球金融危機的時期。他認為更大且持續的結構性障礙將會出現，不僅拉低潛在成長，並在未來幾年使物價保持在高位。

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