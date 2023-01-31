睽違一年來首度上修 IMF估今年全球經濟成長2.9%

因通膨降溫、美國支出穩健加上中國重新開放，幫助抵銷一連串風險，國際貨幣基金 (IMF) 周二 (31 日) 調升全球經濟成長預測，為一年來首見。

IMF 發布《世界經濟展望》(World Economic Outlook) 報告，預估 2023 年全球國內生產毛額 (GDP) 將增長 2.9%，較 去年 10 月預估值高出 0.2%，雖然央行升息和俄烏戰爭可能繼續令經濟活動承壓，但全球經濟成長可望在今年觸底，並在 2024 年達到 3.1%。

IMF 將已開發國家增長預測小幅上調至 1.2%，較先前預測高出 0.1%，英國則是例外，該機構預測英國經濟今年將萎縮 0.6%。

內需強勁可望在今年帶動美國經濟增長 1.4%，較先前預測高出 0.4 個百分點。IMF 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 表示，即使明年失業率可能進一步升到 5.2%，美國仍有機會避免經濟衰退。

IMF 也調升新興市場和開發中經濟體的增長預測至 4%，較先前高出 0.3 個百分點，中國經濟增長率估達 5.2%，比先前高 0.8 個百分點。Gourinchas 指出，今年中國和印度對全球經濟成長的貢獻將達一半左右。

通膨方面，IMF 預估今年全球消費者價格增幅將放緩至 6.6%，明顯低於去年的 8.8%，並在 2024 年進一步降至 4.3%，今年全球將有 84% 的國家總體通膨率低於去年。

Gourinchas 說：「經濟前景沒有惡化，本身就是件好消息，但這樣還不夠，想要實現廣泛且持久的經濟復甦，前方仍面臨挑戰。」他認為，打擊通膨的戰役尚未結束，央行必須保持貨幣政策緊縮，部分國家甚至還需要進一步收緊政策。

IMF 也警告，未來經濟面臨的下行風險包含中國復甦停滯、烏克蘭戰爭升級，以及更多新興和開發中經濟體陷入債務困境。

相較於世界銀行 (World bank)，IMF 對全球經濟成長的看法較為樂觀。世銀本月 10 日調降對多數國家和地區的經濟增長預測，警告新一波衝擊可能令全球經濟陷入衰退。

Gourinchas 解釋，IMF 和世銀對經濟增長預測之所以存在差異，部分於 IMF 使用購買力平價進行衡量有關，這種衡量方式更加重視新興市場經濟體，與世銀使用的衡量指標不同。