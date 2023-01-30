陶冬：國際資金流向新興市場 Fed料再度放慢升息步調

中國首席經濟學家論壇理事陶冬表示，國際資金流向新興市場，港股、A 股受惠，且美國聯準會（Fed）本周可望再度放慢升息步調，美國經濟「軟著陸」機率也升高。

陶冬說，今年以來，國際資金以平均每天 10 億美元的速度流入新興市場，港股、A 股尤其受惠。A 股周一（30 日）開盤僅 14 分鐘，「北向資金」淨流入規模就超過人民幣 100 億元，且 A 股市場即將邁向牛市。

本周 Fed 將做出今年第一個利率決定。目前政策利率已經接近中性水準，通膨也明顯下滑，決策官員有進一步放慢升息腳步的空間和底氣。不過，就業市場依然熾熱，工資增長還是太快，工資和物價連環攀升，所以，央行官員仍需要繼續踩剎車。

陶冬預料，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將在台北時間周四凌晨 3 時宣布升息 1 碼，把聯邦資金利率目標區間上調到 4.5%～4.75%，這也是市場普遍預期。

投資人的關注焦點，是 Fed 主席鮑爾在記者會上的發言。到底他會暗示 Fed 距離停止升息不遠了，還是為市場預期降溫？陶冬認為是降溫。太多市場人士預期 Fed 今年會降息，鮑爾需要強調仍未結束控制通膨的行動。陶冬相信，這是一次鷹派利率減碼，「打左燈、向右轉」。

上季美國經濟成長 2.9%，優於預期的 2.6%，但不如去年第 3 季的 3.2%。陶冬說，最近美國宏觀數據顯示經濟放緩，但仍有足夠韌性，而通膨明顯回落，給貨幣政策轉向溫和帶來空間。美股交易主題轉向「disinflation」（通縮），或曰「軟著陸」。

事實上，美國經濟動力並未像表面那麼強勁。庫存因素為增長貢獻 1.5 個百分點，也就是說，一半 GDP 成長來自賣不出去的庫存。服務業消費比較旺盛，貢獻 1.2 個百分點，其它項目的增長動力都明顯不足。

經濟學家最關注的國內購買增長（扣除了庫存、外貿和政府開支後的內需），成長率只有 0.2%，遠低於前季的 1.1%，陶冬預估今年第 1 季該指標就到零了。

消費下滑的原因，包括疫情救援支票帶來的超額花費進入尾聲，以及房價預期迅速惡化。消費是去年美國經濟最強動力，也是今年經濟成長減速的主因。儘管美國經濟陷入衰退並非必然，但美國若出現任何意外，經濟就可能負成長。