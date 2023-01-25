Fed升息奏效 美國廣義貨幣供給額M2史上首見負成長

Fed 升息看來開始奏效，不僅去年 12 月 CPI 連續 6 個月降溫，而且一項最新數據顯示，美國經濟中的貨幣供應量已經出現收縮。

數據顯示，衡量貨幣供應量的重要指標 M2 在 2020 年飆升後，過去兩年裡一直在放緩，並在去年 12 月轉為下降。M2 包括流通貨幣、貨幣市場基金餘額和儲蓄存款等。

12 月美國 M2 較上年同期減少 1.3%，這是自 Fed 1959 年開始計該指標以來的最低水平，這也是 M2 在現有所有數據中的首次下降。11 月的年增率已經降至 0.01%，遠低於 2021 年 2 月 27% 的峰值。

過去一年，Fed 以 1980 年代初以來未見的速度升息，在減少貨幣供應和消費者在疫情期間累積的超額儲蓄方面發揮了作用。

消費者不得不動用自有儲蓄來支付從房貸到車貸和卡債等各種更高的利息，或者支付現金購買高價商品來避免這些利息。房市就是一個很好的例子。根據房地產研究公司 Redfin 的數據，去年 12 月購屋者約 30% 是用現金購買的，這個比率為 8 年來最高。

與此同時，美國家庭儲蓄率穩步下降，從一年前的 7% 下降到 10 月的 2.2%，為 2005 年以來的最低水平。這個降幅與廣義貨幣供給額 M2 從 3 月 13.8 兆美元的高點降至 11 月的 12.6 兆美元的走勢完全吻合。

Fed 下周將作出重要決定。市場目前預計 Fed 將在下周 FOMC 會議上升息 25 個基點，代表其歷史性的升息步伐將大幅放緩。

經濟學家佛瑞德曼 (Milton Friedman) 曾說過：「無論何時何地，通貨膨脹都是一種貨幣現象，通膨可能只是貨幣數量急劇增加引發的。」

M2 下跌代表美國經濟正在降溫，利率上升的強烈傳導效應似乎加劇了人們對近期經濟衰退的擔憂。美國商務部上周三發布的 12 月零售銷售數據同比下降 0.7% 即是例證。而如果占美國經濟三分之二左右的消費支出開始放緩，這應該有助於遏制甚至拉低通膨。

聖路易斯 Fed 行長布拉德 (James Bullard) 本月也表示，美國貨幣供應量 M2 指標的大幅下降，對於努力控制高通膨的政策制訂者來說，可能是個好消息。

花旗全球首席經濟學家席茲 (Nathan Sheets) 也表示，隨著 M2 進一步回落，應該會繼續幫助抑制通脹，因為貨幣儲備下降會抑制需求並降低「支持銀行貸款和其他家庭、企業和金融市場交易融資的能力」。

投資公司 Merion Capital Group 分析師法爾 (Richard Farr) 認為，投資人不應想當然爾地認為 M2 下降就代表經濟放緩。他說，M2「至少需要再減少 1 兆美元」才會有這樣的訊號意義。